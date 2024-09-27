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Рашисты накрыли артиллерией Томину Балку на Херсонщине: погибла женщина. ФОТОрепортаж

Вечером 26 сентября российские войска атаковали из реактивной артиллерии Томину Балку Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вражескими ударами повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, пострадали два человека.

Из-за "прилета" погибла женщина 1967 года рождения. Ее 62-летний муж сейчас находится в больнице со взрывной травмой и ранением руки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты за прошедшие сутки атаковали 24 населенных пункта Херсонщины. Утром ударили по Херсону и Ингульцу, пострадали два ребенка (обновлено). ФОТОрепортаж

ОВА показала последствия российских ударов:

Ворог обстріляв Томину Балку на Херсонщині 26 вересня
Ворог обстріляв Томину Балку на Херсонщині 26 вересня
Ворог обстріляв Томину Балку на Херсонщині 26 вересня
Ворог обстріляв Томину Балку на Херсонщині 26 вересня
Ворог обстріляв Томину Балку на Херсонщині 26 вересня
Ворог обстріляв Томину Балку на Херсонщині 26 вересня

Автор: 

обстрел (27336) Херсонская область (4802)


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окупанти-вбивці-московити хуже нацистів другої світової війни.
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27.09.2024 12:22 Ответить
 
 