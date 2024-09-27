Рашисты накрыли артиллерией Томину Балку на Херсонщине: погибла женщина. ФОТОрепортаж
Вечером 26 сентября российские войска атаковали из реактивной артиллерии Томину Балку Херсонской области.
Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вражескими ударами повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, пострадали два человека.
Из-за "прилета" погибла женщина 1967 года рождения. Ее 62-летний муж сейчас находится в больнице со взрывной травмой и ранением руки.
ОВА показала последствия российских ударов:
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Rostyslav #591439
показать весь комментарий27.09.2024 12:22 Ответить Мне нравится 0
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