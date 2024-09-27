Рашисти вкрили артилерією Томину Балку на Херсонщині: загинула жінка. ФОТОрепортаж

Ввечері 26 вересня російські війська атакували з реактивної артилерії Томину Балку Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворожими ударами пошкоджено щонайменше шість житлових будинків, постраждали двоє людей.

Через "прильот" загинула жінка 1967 року народження. Її 62-річний чоловік наразі перебуває у лікарні з вибуховою травмою й пораненням руки.

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ОВА показала наслідки російських ударів:











