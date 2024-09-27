УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8888 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
636 1

Рашисти вкрили артилерією Томину Балку на Херсонщині: загинула жінка. ФОТОрепортаж

Ввечері 26 вересня російські війська атакували з реактивної артилерії Томину Балку Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворожими ударами пошкоджено щонайменше шість житлових будинків, постраждали двоє людей.

Через "прильот" загинула жінка 1967 року народження. Її 62-річний чоловік наразі перебуває у лікарні з вибуховою травмою й пораненням руки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби атакували 24 населені пункти Херсонщини. Зранку вдарили по Херсону та Інгульцю, постраждали дві дитини (оновлено). ФОТОрепортаж 

ОВА показала наслідки російських ударів:

Ворог обстріляв Томину Балку на Херсонщині 26 вересня
Ворог обстріляв Томину Балку на Херсонщині 26 вересня
Ворог обстріляв Томину Балку на Херсонщині 26 вересня
Ворог обстріляв Томину Балку на Херсонщині 26 вересня
Ворог обстріляв Томину Балку на Херсонщині 26 вересня
Ворог обстріляв Томину Балку на Херсонщині 26 вересня

Автор: 

обстріл (28657) Херсонська область (5789)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
окупанти-вбивці-московити хуже нацистів другої світової війни.
показати весь коментар
27.09.2024 12:22 Відповісти
 
 