Рашисти вкрили артилерією Томину Балку на Херсонщині: загинула жінка. ФОТОрепортаж
Ввечері 26 вересня російські війська атакували з реактивної артилерії Томину Балку Херсонської області.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ворожими ударами пошкоджено щонайменше шість житлових будинків, постраждали двоє людей.
Через "прильот" загинула жінка 1967 року народження. Її 62-річний чоловік наразі перебуває у лікарні з вибуховою травмою й пораненням руки.
ОВА показала наслідки російських ударів:
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rostyslav #591439
показати весь коментар27.09.2024 12:22 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль