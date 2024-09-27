Окупанти минулої доби атакували 24 населені пункти Херсонщини. Зранку вдарили по Херсону та Інгульцю, постраждали дві дитини (оновлено). ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Одрадокам'янка, Тягинка, Веселе, Козацьке, Томина Балка, Костирка, Велетенське, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Широка Балка, Софіївка, Зміївка, Новорайськ, Берислав, Антонівка, Нововоронцовка, Білозерка, Придніпровське, Садове, Новотягинка, Архангельське, Бургунка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 22 приватних будинки. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, гараж, сільгосптехніку, автівку "швидкої" та приватні автомобілі", - йдеться я в повідомленні.

Прокудін зазначив, що внаслідок російських атак одна людина загинула, ще 19 - дістали поранення.

У Широкій Балці на російській міні підірвався місцевий житель. 71-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "лепесток". Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, поранення гомілки, а також ампутацію стопи. Потерпілого шпиталізували.

Ранкові обстріли Херсонщини

З самого ранку 27 вересня російські війська атакували Херсон. У Дніпровському районі міста постраждав 47-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та поранення голови. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також близько пʼятої ранку російська армія атакувала Інгулець керованими авіабомбами. Постраждали четверо людей, серед яких двоє – діти.

4-річному хлопчику, який дістав вибухову травму і контузію, бригада "швидкої" на місці надала меддопомогу.

15-річного хлопця та двох жінок, 51 та 68 років, доставили до лікарні. Попередньо, у них вибухові травми. Медики проводять обстеження та допомагають потерпілим.

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