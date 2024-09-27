Увечері росіяни атакували з дрона авто в Херсоні і обстріляли село Велетенське: 5 людей дістали поранення

Увечері 27 вересня російські війська з дрона атакували цивільне авто в Херсоні і вдарили з артилерії по селищу Велетенське. П'ятеро людей дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Херсонська ОВА та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Обстріли Херсону

Російські окупанти з дрона атакували цивільне авто в Херсоні.Тілесні ушкодження отримали двоє людей - 82-річна жінка та 58-річний чоловік. Наразі вони ушпиталені. В обох контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення.

Доправлено до лікарні двох постраждалих внаслідок недавнього ворожого обстрілу середмістя Херсона. Жінки 85 і 64 років на момент атаки росіян були в будинку. В обох вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія.

Читайте: Влада Херсону витратить 300 мільйонів на будівництво шкільних укриттів за секретними цінами

Обстріли Херсонщини

Близько 18:30 окупанти вдарили з артилерії по селищу Велетенське. Внаслідок обстрілу поранення дістав місцевий житель, який перебував на вулиці. В чоловіка - мінно-вибухова травма, уламкове поранення грудної клітки, живота, рук та ніг. Він - у важкому стані.

Також читайте: Окупанти минулої доби атакували 24 населені пункти Херсонщини. Зранку вдарили по Херсону та Інгульцю, постраждали дві дитини (оновлено). ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що станом на 15.30 27 вересня у Херсоні п’ятеро людей зазнали тілесних ушкоджень внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ.