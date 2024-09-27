Увечері росіяни атакували з дрона авто в Херсоні і обстріляли село Велетенське: 5 людей дістали поранення
Увечері 27 вересня російські війська з дрона атакували цивільне авто в Херсоні і вдарили з артилерії по селищу Велетенське. П'ятеро людей дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Херсонська ОВА та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Обстріли Херсону
- Російські окупанти з дрона атакували цивільне авто в Херсоні.Тілесні ушкодження отримали двоє людей - 82-річна жінка та 58-річний чоловік. Наразі вони ушпиталені. В обох контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення.
- Доправлено до лікарні двох постраждалих внаслідок недавнього ворожого обстрілу середмістя Херсона. Жінки 85 і 64 років на момент атаки росіян були в будинку. В обох вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія.
Обстріли Херсонщини
- Близько 18:30 окупанти вдарили з артилерії по селищу Велетенське. Внаслідок обстрілу поранення дістав місцевий житель, який перебував на вулиці. В чоловіка - мінно-вибухова травма, уламкове поранення грудної клітки, живота, рук та ніг. Він - у важкому стані.
Раніше повідомлялося, що станом на 15.30 27 вересня у Херсоні п’ятеро людей зазнали тілесних ушкоджень внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ.
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