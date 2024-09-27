У Херсоні п’ятеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів протягом дня
Станом на 15.30 27 вересня у Херсоні п’ятеро людей зазнали тілесних ушкоджень внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Роман Мрочко.
- Внаслідок ранкового ворожого обстрілу у Дніпровському районі міста постраждав 47-річний чоловік.Він дістав мінно-вибухову травму та відкриту рану голови. Пораненого шпиталізували для надання медичної допомоги.
- Після 10.00 російські окупанти з дрона атакували передмістя Херсона. Мінно-вибухову травму та уламкове поранення лівої ноги отримав 80-річний чоловік. Він звернувся до медиків.
- Сьогодні звернувся до лікарів 41-річний чоловік. Учора близько 18.00 внаслідок чергового скиду ворогом вибухівки з дрона у Херсоні він отримав контузію та мінно-вибухову травму.
- Ушпиталено двох постраждалих внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.Чоловіки 1958 та 1959 р.н. отримали поранення приблизно опівдні. В обох мінно-вибухова травма та уламкові поранення.
- До лікарні доправлено 53-річного чоловіка. Він потрапив під скид ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста близько 14.00. Постраждалого дообстежують.
"На цю годину п’ятеро людей у Херсоні зазнали тілесних ушкоджень внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ", - резюмував Мрочко.
Нагадаємо, повідомлялося, що окупанти 26 вересня атакували 24 населені пункти Херсонщини. Зранку вдарили по Херсону та Інгульцю, постраждали дві дитини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль