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У Херсоні п’ятеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів протягом дня

Наслідки удару по Херсону

Станом на 15.30 27 вересня у Херсоні п’ятеро людей зазнали тілесних ушкоджень внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Роман Мрочко.

  • Внаслідок ранкового ворожого обстрілу у Дніпровському районі міста постраждав 47-річний чоловік.Він дістав мінно-вибухову травму та відкриту рану голови. Пораненого шпиталізували для надання медичної допомоги.
  • Після 10.00 російські окупанти з дрона атакували передмістя Херсона. Мінно-вибухову травму та уламкове поранення лівої ноги отримав 80-річний чоловік. Він звернувся до медиків.
  • Сьогодні звернувся до лікарів 41-річний чоловік. Учора близько 18.00 внаслідок чергового скиду ворогом вибухівки з дрона у Херсоні він отримав контузію та мінно-вибухову травму. 
  • Ушпиталено двох постраждалих внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.Чоловіки 1958 та 1959 р.н. отримали поранення приблизно опівдні. В обох мінно-вибухова травма та уламкові поранення.
  • До лікарні доправлено 53-річного чоловіка. Він потрапив під скид ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста близько 14.00. Постраждалого дообстежують.

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"На цю годину п’ятеро людей у Херсоні зазнали тілесних ушкоджень внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ", - резюмував Мрочко.

Нагадаємо, повідомлялося, що окупанти 26 вересня атакували 24 населені пункти Херсонщини. Зранку вдарили по Херсону та Інгульцю, постраждали дві дитини.

Автор: 

обстріл (28687) Херсон (3381) жертви (1801)


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