В Херсоне пять человек получили ранения в результате российских обстрелов в течение дня

По состоянию на 15.30 27 сентября в Херсоне пять человек получили телесные повреждения в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Роман Мрочко.

В результате утреннего вражеского обстрела в Днепровском районе города пострадал 47-летний мужчина, получивший минно-взрывную травму и открытую рану головы. Раненого госпитализировали для оказания медицинской помощи.

После 10.00 российские оккупанты с дрона атаковали пригород Херсона. Минно-взрывную травму и осколочное ранение левой ноги получил 80-летний мужчина. Он обратился к медикам.

Сегодня обратился к врачам 41-летний мужчина. Вчера около 18.00 в результате очередного сброса врагом взрывчатки с дрона в Херсоне он получил контузию и минно-взрывную травму.

Госпитализированы двое пострадавших в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе города. мужчины 1958 и 1959 г.р. получили ранения примерно в полдень. У обоих минно-взрывная травма и осколочные ранения.

В больницу доставлен 53-летний мужчина. Он попал под сброс врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе города около 14.00. Пострадавшего дообследуют.

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"На этот час пять человек в Херсоне получили телесные повреждения в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск", - резюмировал Мрочко.

Напомним, сообщалось, что оккупанты 26 сентября атаковали 24 населенных пункта Херсонщины. Утром ударили по Херсону и Ингульцу, пострадали два ребенка.