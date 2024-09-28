На Херсонщині ворог обстріляв 22 населені пункти, 19 людей дістали поранення, з них - 2 дитини. Зранку вбили людину

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Кізомис, Станіслав, Велетенське, Інгулець, Федорівка, Ульянівка, Софіївка, Микільське, Ясна Поляна, Червоний Маяк, Монастирське, Зміївка, Томарине, Бургунка, Дудчани, Гаврилівка, Нова Кам'янка, Саблуківка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, освітні заклади та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 63 приватні будинки. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, сільгосптехніку та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 19 людей дістали поранення, з них - 2 дитини.

Зранку 28 вересня окупанти вдарили по селу Милівської громади з авіації. Внаслідок ударів знищено та пошкоджено приватні будинки і господарчі споруди.

"Одна людина дістала поранення. З-під завалів деблокували 68-річну жінку. Її шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою та черепно-мозковою травмами, переломом ноги, забоєм грудної клітини. Стан постраждалої - стабільний. Медики надають їй всю необхідну допомогу", - зазначили в Херсонській ОВА.

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Також під ворожий обстріл потрапило селище Новодмитрівка. Ворог бив з артилерії Травми, несумісні з життям, дістав 72-річний чоловік.

Ще одна людина дістала поранення. У 75-річної жінки - вибухова та черепно-мозкова травми, а також травматична ампутація ніг. Потерпілу доставили до лікарні. Вона - під наглядом медиків.