Война в Украине зашла в тупик на поле боя и достигла самой опасной точки, - El Pais

Будущее Украины и всей Европы будет неопределенным, если ее союзники просто поддадутся на шантаж агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, так считают журналисты газеты El Pais.

"Через два с половиной года войны Украина приближается к пределу своих возможностей и сталкивается с зимой, когда из-за стратегических бомбардировок будет жестко ограничена подача электроэнергии. Человеческие потери уже трудно переносить, а моральный дух граждан начинает ослабевать, несмотря на их проверенную стойкость. Извне также растет давление на переговоры, в которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки. Но Зеленскому будет трудно объяснить это чем-то другим, кроме сохранения суверенитета Украины над целостностью ее территории. Отсюда и название "план победы", которое он выбрал для изложения своих требований Джо Байдену на этой неделе", - говорится в материале.

Чтобы сесть за стол переговоров, Украине нужно "что-то, что изменит правила игры так, чтобы Россия пошла на мир", по недавним словам самого Зеленского. Казалось, это было целью вторжения его армии в Курскую область России, которое также имело целью поднять общественное мнение. Однако это было не слишком полезно, если цель состояла в том, чтобы немедленно посадить Путина за стол переговоров. Чтобы заставить изменить правила игры, Киев предлагает демонстрацию силы: он просит своих союзников позволить ему нанести удар по России ракетами дальнего радиуса действия, предоставленными Западом. Кроме того, он требует гарантированных военных поставок и финансовой помощи, а также поддержки НАТО, к которому он стремится вскоре присоединиться, для защиты территории, которую он сейчас контролирует.

План победы Зеленского в США

Турне Зеленского, включая его встречу с Трампом, показало, что легко не будет. Голоса в Республиканской партии публично обвиняют его во вмешательстве в выборы в США, а симпатии их кандидата к Путину и его сдержанность в отношении Украины и ее президента, лицемерно замаскированные во время пятничной встречи в нью-йоркском "Трамп-тауэре", стали вопиющими.

Со своей стороны, первая реакция Белого дома, щедрая на финансовую и военную помощь, является неоднозначной относительно свободы действий для ударов вглубь России. Речь идет о том, что нельзя ни уступать, ни усиливать напряженность. На опережение Путин повысил тон своих ядерных угроз в случае атаки на российскую территорию с помощью оружия, которое поставляет любая другая атомная держава: три союзника Киева - США, Великобритания и Франция.

"Война, зашедшая в тупик на поле боя, достигла той стадии зрелости, которая является и наиболее опасной. Будущее Украины и Европы в целом будет неопределенным, если ее союзники просто поддадутся на шантаж агрессора. Как и в любых мирных переговорах, как знает Зеленский, каждая сторона должна будет пойти на уступки. Но от чего нельзя отказываться, так это от безопасности и сохранения свободной и суверенной Украины", - пишет издание.