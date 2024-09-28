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Новости Война
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Война в Украине зашла в тупик на поле боя и достигла самой опасной точки, - El Pais

Війна в Україні досягла найнебезпечнішої точки

Будущее Украины и всей Европы будет неопределенным, если ее союзники просто поддадутся на шантаж агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, так считают журналисты газеты El Pais.

"Через два с половиной года войны Украина приближается к пределу своих возможностей и сталкивается с зимой, когда из-за стратегических бомбардировок будет жестко ограничена подача электроэнергии. Человеческие потери уже трудно переносить, а моральный дух граждан начинает ослабевать, несмотря на их проверенную стойкость. Извне также растет давление на переговоры, в которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки. Но Зеленскому будет трудно объяснить это чем-то другим, кроме сохранения суверенитета Украины над целостностью ее территории. Отсюда и название "план победы", которое он выбрал для изложения своих требований Джо Байдену на этой неделе", - говорится в материале.

Чтобы сесть за стол переговоров, Украине нужно "что-то, что изменит правила игры так, чтобы Россия пошла на мир", по недавним словам самого Зеленского. Казалось, это было целью вторжения его армии в Курскую область России, которое также имело целью поднять общественное мнение. Однако это было не слишком полезно, если цель состояла в том, чтобы немедленно посадить Путина за стол переговоров. Чтобы заставить изменить правила игры, Киев предлагает демонстрацию силы: он просит своих союзников позволить ему нанести удар по России ракетами дальнего радиуса действия, предоставленными Западом. Кроме того, он требует гарантированных военных поставок и финансовой помощи, а также поддержки НАТО, к которому он стремится вскоре присоединиться, для защиты территории, которую он сейчас контролирует.

План победы Зеленского в США

Турне Зеленского, включая его встречу с Трампом, показало, что легко не будет. Голоса в Республиканской партии публично обвиняют его во вмешательстве в выборы в США, а симпатии их кандидата к Путину и его сдержанность в отношении Украины и ее президента, лицемерно замаскированные во время пятничной встречи в нью-йоркском "Трамп-тауэре", стали вопиющими.

Со своей стороны, первая реакция Белого дома, щедрая на финансовую и военную помощь, является неоднозначной относительно свободы действий для ударов вглубь России. Речь идет о том, что нельзя ни уступать, ни усиливать напряженность. На опережение Путин повысил тон своих ядерных угроз в случае атаки на российскую территорию с помощью оружия, которое поставляет любая другая атомная держава: три союзника Киева - США, Великобритания и Франция.

"Война, зашедшая в тупик на поле боя, достигла той стадии зрелости, которая является и наиболее опасной. Будущее Украины и Европы в целом будет неопределенным, если ее союзники просто поддадутся на шантаж агрессора. Как и в любых мирных переговорах, как знает Зеленский, каждая сторона должна будет пойти на уступки. Но от чего нельзя отказываться, так это от безопасности и сохранения свободной и суверенной Украины", - пишет издание.

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) путин владимир (31325)


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Топ комментарии
+23
>> як знає Зеленський, кожна сторона повинна буде піти на поступки...

параша "кодифікувала" анексію пʼяти областей України у своїх гімно-"законах". Про які поступки з їх боку йдеться? Про те, що пуйло і госдура скасують видані ж ними акти? Так це означатиме, що вони самі ж себе злочинцями визнають!

Ця тема ніколи не піднімається у десятках (чи сотнях) публікацій у західній пресі, де згадується слово "перемовини". Чому? Чому ніхто не торкається настільки фундаментального питання???

Чому ніхто не пише, що лише після приходу до влади у россосії повністю нових сил і скасування незаконних актів можливі будуть будь-які переговори?
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28.09.2024 16:35
+20
продажні журнашлюшкі продовжують навалювати і навалювати гімна.
тобто, укри капітулюйте, бо буде ще гірше.
укри капітулюйте, бо крємлєчмоль бомбою трясе.
укри капітулюйте, бо... бо... бо... та просто капітулюйте і все. нам заплатили, за ці пісульки.
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28.09.2024 16:40
+18
Найнебезпечнішої ніж, коли кацапи стояли під Києвом?

Вони марять.
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28.09.2024 16:41
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Правила форума Совет форумчан
>> як знає Зеленський, кожна сторона повинна буде піти на поступки...

параша "кодифікувала" анексію пʼяти областей України у своїх гімно-"законах". Про які поступки з їх боку йдеться? Про те, що пуйло і госдура скасують видані ж ними акти? Так це означатиме, що вони самі ж себе злочинцями визнають!

Ця тема ніколи не піднімається у десятках (чи сотнях) публікацій у західній пресі, де згадується слово "перемовини". Чому? Чому ніхто не торкається настільки фундаментального питання???

Чому ніхто не пише, що лише після приходу до влади у россосії повністю нових сил і скасування незаконних актів можливі будуть будь-які переговори?
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28.09.2024 16:35 Ответить
Бо у рососії нові сили не придуть.

Спочатку треба, щоб у прямому етері пуйлу голову знесло..
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28.09.2024 16:38 Ответить
так. ви, кацапи, вже програли.
на 950 день, києв за трі дня, не стріляйте в нас з рогатки, бо в нас сармат вибухає в шахті.
але ж агонія, розтягнута у часі, бо м'яса, ще багато.
ну, що ж, у українців нема іншого вибору, як переробляти вас на фарш.
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28.09.2024 17:10 Ответить
чел,може ти й не кацап але зрадофіл точно
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28.09.2024 18:28 Ответить
Та звідки вас кацапомовних??? Не з нуля пишеш
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28.09.2024 17:16 Ответить
прізвище посада, западних палітіков?
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28.09.2024 17:12 Ответить
В основном речь идёт о так называемых европейских континентальных руководителей - Шольц, Дуда, Орбан и т. д.
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28.09.2024 17:46 Ответить
головний пiдсумок подiй на сьогоднi-практично не iснуэ нiякого мiжнародного права,бо нема реальноi достатньоi сили здатноi забезпечити,та пiдтримувати будб якi закони,та будь якi угоди!
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28.09.2024 16:40 Ответить
Так і є.
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28.09.2024 16:49 Ответить
Не iснуэ нiякого мiжнародного права? Та не может быть. Поздравляю, вас можно выпускать из детсада. Вы наконец поняли что по телевизору вешают лапшу.
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28.09.2024 18:36 Ответить
продажні журнашлюшкі продовжують навалювати і навалювати гімна.
тобто, укри капітулюйте, бо буде ще гірше.
укри капітулюйте, бо крємлєчмоль бомбою трясе.
укри капітулюйте, бо... бо... бо... та просто капітулюйте і все. нам заплатили, за ці пісульки.
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28.09.2024 16:40 Ответить
Найнебезпечнішої ніж, коли кацапи стояли під Києвом?

Вони марять.
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28.09.2024 16:41 Ответить
Маю надію, що гіршого ніж 24 лютого, коли летають ракети, коли в мене - тупо сюр, у вікні ще крутіше, ніж фільм по теліку о 4 ранку..коли путлєр несе пургу - ще гірше??
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28.09.2024 16:48 Ответить
Гірше, коли пішли перші кадри з Київської обл??
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28.09.2024 16:49 Ответить
не розумію, чому всі кажуть 4:00.
я, подивився на годинник, було 5:04. гриміло в гостомелі. з оболоні, дуже гарно чути.
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28.09.2024 17:15 Ответить
Було о 4:45.. в мене безсоння..дивилась тєлєк. Поряд спала кицька..й тут сюр - летить, палає, грохіт. Чоловік прокинувся - думав, сон. Далі пішов заклеювати вікна й воду набирати у бутилі.

В мене досі всі вікна заклеїні.
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28.09.2024 17:20 Ответить
Ну фсбешнік , харош піздеть
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28.09.2024 16:59 Ответить
Не можна було ні тоді, ні тепер.

Ця війна закінчиться тільки з знищенням однієї з двох воюючих країн.
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28.09.2024 17:06 Ответить
Офні мокшанську мову.
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28.09.2024 17:21 Ответить
https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD/a-70350974?maca=ukr-rss-ukr-all-1496-rdf Deutsche Welle: План Зеленського мало не провалився, але все вирішить «Рамштайн»
По суті, план Зеленського зводиться до простої формули: дайте Україні наростити сили, не стримуйте її обмеженнями на застосування західної далекобійної зброї і, можливо, через кілька місяців вона буде готова говорити з Росією про закінчення війни. Це мета, якої Україна не змогла досягти під час свого контрнаступу влітку 2023 року. Тепер Київ хоче ракетними ударами по військових об'єктах у глибині Росії - складах ***********, аеродромах - посадити президента РФ Володимира Путіна за стіл переговорів. Того самого намагається домогтися і сам Путін із самого початку вторгнення, але на своїх умовах, серед яких, окрім анексованого Росією Криму, є й аналогічний план щодо чотирьох областей України, а також відмова України від планів щодо членства в НАТО. Київ на це не піде, але тиск зростає, сили нерівні, російська армія окуповує дедалі більше територій у Донецькій області.
Україна критично залежить від США у питанні ключових видів озброєнь - від ракетних комплексів HIMARS і особливо популярних в українській армії БМП Bradley до далекобійних ракет ATACMS, найпотужніших із переданих Україні західних систем ППО Patriot і винищувачів F-16, які нещодавно надійшли. Все це було виготовлене в Америці або вироблене за ліцензією США, Європа не зможе це компенсувати. Прихід до влади Трампа може поставити на цьому хрест. Кандидат у президенти каже, що США "застрягли" на питанні України й обіцяє піти, підштовхнувши Україну і Росію до переговорів. Як він доб'ється цього з Москвою - не зрозуміло. Що ж стосується Києва, то Трамп може просто скоротити або призупинити постачання йому зброї.
Тому зустріч із Трампом - нехай і неофіційна, але не менш важлива частина плану Зеленського. Від президентства Гарріс Київ чекає продовження поставок зброї, а Трамп натякає на їхнє припинення. Навіть якщо Трамп не стане президентом, Україні потрібна підтримка республіканців у Конгресі для ухвалення нових пакетів допомоги. Блокування може повторитися.
Президент Росії В.Хуйло усе це прекрасно розуміє. Поки його найбільше турбують дискусії про удари по РФ західною зброєю. Саме на це націлені його погрози визнати країни НАТО стороною конфлікту і оновити ядерну доктрину, знизивши поріг застосування цієї зброї.
Зеленський, звісно, високо задер планку, назвавши свій план "планом перемоги" і поступово посилюючи тиск на Байдена. Це ризикований підхід, який створює завищені очікування в українців. Раніше це працювало, хоча були й збої, як перед самітом НАТО в Литві 2023 року. Тоді спроби продавити запрошення України до НАТО призвели до роздратування у Вашингтоні, а результату не дали. На саміті у Вашингтоні в липні українці це питання вже не педалювали.
Тепер Зеленський знову повертається до тієї мети. Обіцянка прискореного вступу в НАТО після закінчення війни - одна з умов Києва для переговорів із Москвою і, можливо, болючих для Києва територіальних поступок. І це єдиний прийнятний варіант.
План Зеленського пройшов у США узгодження, обкатку і ще може зазнати змін. Головні питання - як буде йти війна далі, якою буде позиція України на переговорах із Москвою, що буде із західною підтримкою, якщо президентом США стане Трамп.
Крапки над "i" обіцяє розставити зустріч Контактної групи з питань оборони України - так званого "формату Рамштайн" - на вищому рівні на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. Вона відбудеться під час прощального візиту Байдена до ФРН 10 жовтня. Шанси на те, що Захід дозволить удари по території Росії своєю далекобійною зброєю є, хоча й невеликі. Що ж до обіцянки прискореного членства в НАТО після війни, то, імовірно, зараз у Києва шанси вищі, ніж у Вільнюсі та Вашингтоні. Але ризик залишається. Ім'я йому - Трамп.

рs: Цей коментар оглядача DW Романа Гончаренка висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.
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28.09.2024 16:41 Ответить
Іспанські дегенерати -писаки вже забули який сепаратистський двіж влаштував Х#йло в Каталонії ? Впаде Україна запалає по всій Європі .
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28.09.2024 16:44 Ответить
Спробуй дочитати статтю до кінця.
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28.09.2024 16:50 Ответить
+++
В тексте не указано. Вы знаете что это испанское издание.
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28.09.2024 17:07 Ответить
Ніякого глухого кута немає, Україна вже виграла у цій війні! Потрібно тільки більше зброї щоб швидше їх закінчити та вибити кацапів з окупованої території, не піддавайтесь на всякі кацапські ІПСО псевдозахідних ЗМІ!
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28.09.2024 16:47 Ответить
У нас є козир: ми можемо вигнати з ЗСУ довбойобів і мобілізувати тих, у кого вистачає розуму ухилятися!
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28.09.2024 16:49 Ответить
Так, ми можемо козиря вигнати..або повісити..
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28.09.2024 16:50 Ответить
Правил не знаєте? Вішають шісток!
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28.09.2024 16:54 Ответить
То Ви незнаєте українців.
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28.09.2024 17:07 Ответить
Можна приклад за останні 30 років?
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28.09.2024 17:18 Ответить
За 30 - ні.
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28.09.2024 17:22 Ответить
Люблю ультрапатріотів під іноземним прапором. Вони ще більш брехливі за росіян.
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28.09.2024 17:02 Ответить
У ЗСУ, хто не в тилу, у всіх іноземні прапори. Це Старлінк зветься.
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28.09.2024 18:24 Ответить
А в тебе розуму вистачило мобілізуватись? Чи ти якась особлива істота?
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28.09.2024 17:17 Ответить
Усі істоти - унікальні. Я з тих дурнів, що мобілізувалися на хвилі патріотизму.
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28.09.2024 18:32 Ответить
Спеціалісти((фронт не стоїть ,а рухається((причому в Україні особливо(на Курщині ,можливо,глухий кут((
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28.09.2024 16:49 Ответить
Ніякого глухого кута немає поки, війна звісно диспропорційна , ми маленька позаблокова безядерна олігархізована(тобто слабка) країна... Але ж таке неймовірне ***** застрягло на 10 років вже в цій війні ! 10 карл !

Якщо України дати можливість лупити по московії як треба вони побіжать на переговори і тоді є шанс зупинити місево.
ядерка можлива але що нам до того Україна і так і так над прірвою отже боятися немає чого
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28.09.2024 17:00 Ответить
То нехай повертають ядерну зброю ті гаранти-підписанти Будапештського папірця
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28.09.2024 17:03 Ответить
Справа в тому, що своєю нерішучістю допомогти Україні вдарити росіян якнайсильніше західні країни риють собі ж могилу. Ніщо не завадить тому ж Путіну чи хто буде після нього вдертися в Європу в одну із країн. А потім погрожувати іншим ядерною зброєю на всі намагання цю країну захистити. І неважливо в НАТО ця країна чи ні. Відсутність волі до збройної боротьби за своє життя у країнах Європи всі вже побачили.
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28.09.2024 17:05 Ответить
Чого оркам іти на поступки, якщо у них перевага в повітрі, в ракетах а тепер і в дронах і рано чи пізно вони додавлять.

А захід постійно говорить про спад підтримки та підтверджує свої слова затримками поставки вже навіть обітцяного і анонсованого озброєння.

Україну зсередини розїдає корупція, де всіх корупціонерів відпускають із награбованим в ЄС, який прикриває цих корупціонерів що ніби політичне переслідування та відпускає трохи подоївши.

Навчання новобранців дуже коротке по теперішнім заявам 1.5 місяці і на передову попадають часто військові які не вміють елементарно стріляти а ще враховуючи недостачу снарядів та 3000 кабів в місяць, вони швидко гинуть і потрібно знову поповнення, і ніхто не хоче з цим нічого робити кажуть що немає людей... Та їх тому і немає що вони попадають на передову без елементарних знань виживання.

Але все йде дальше по колу і ніхто не зважає що в нас обмежений людський ресурс у порівнянні з орками.
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28.09.2024 17:07 Ответить
А до цього додамо диряві точкові санкції від заходу які не працюють і в результаті у орків замість спаду перегріта економіка та величезний військовий бюджет.

І все через те що західний бізнес що має виробництво в Азії заробляє зараз міліарди на дешевих ресурсах та маючи великий політичний вплив лобіює таку систему впровадження санкцій. Або лобіює часткову відміну їх як це відбулось з титаном для airbus, ураном для американської енергетики і платежами за енергоресурси ніби щоб не було інфляції.
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28.09.2024 17:13 Ответить
Financial Times недавно написал что новобранцы не умеют держать автомат в руках, потому что обучаются "в советском стиле".
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28.09.2024 18:32 Ответить
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28.09.2024 17:12 Ответить
Ну все. Якщо вже "El Pais" (хто це) *********,то пиши-пропало. Як ми жили до цього без цієї аналітики?😱
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28.09.2024 17:27 Ответить
Війна в Україні зайшла в глухий ....Війна сама по собі не може розпочатися і самам по собі не може зайти в глухий кут.США.НАТО ,ЄС завели війну своїми руками туди, де вона зараз є і в тому стані, яка вона зараз є.
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28.09.2024 17:47 Ответить
Це прогрів перед договорняком
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28.09.2024 18:09 Ответить
Україна має план Б і коли невизначений Захід виставить свою гнилу сутність і здасть Україну, то тоді катастрофа буде для всіх задіяних у війні.
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28.09.2024 18:22 Ответить
Рашисты уничтожаются пачками. Рашистские склады горят. Какой к черту глухый кут. Или у вас не глухый кут только когда рашисты атакуют украинцев?
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28.09.2024 18:23 Ответить
Скорее ето режим ***** в глухом куте, как тот медведь что вцепился зубами в смоляного бычка и теперь ни туда ни сюда и только скулит чтобы его вытащили
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28.09.2024 18:27 Ответить
Что-то не похоже на глухий кут, судя по наступлению кацапов. Безуглая ищет на фронте пропавшего Сырского и начальника штаба Брагилевича, которого якобы поймали на взятке.
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28.09.2024 18:23 Ответить
знайомтесь путлерівська помийка ел паис
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28.09.2024 18:29 Ответить
наступ рашистів зупиниться разом з сприятливою погодою. Потім в штатах будуть вибори - переможе К.Гаріс. Дозвіл бити по болоту отримаєм теж. Війна триватиме але допомога Китаю, півкореї та інших не компенсує втрати москалів. ***** програє і його повісять
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28.09.2024 18:31 Ответить
Ну і що!? Публікація в якійсь занюханій і невідомій широкому загалі ЗМІ мусять вплинути на нас, посіяти безнадійність і змусити вимагати "перемовин", тобто капітуляції України, бо якесь чмо з дивану проголосило що війна зашла в "глухий кут"? Війна це завжди глухий кут здорового глузду. Це нормально - якісь операції вдаються краще, якісь гірше. Спокійно. Ми планомірно утилізуємо *********. Так!, несемо втрати, але наші втрати в живій силі десятикратно менші за втрати кацапів, які вже багато разів за останні 400 років проголошували свою перемогу. І що? Ми все ще тут і знищуємо цю погань. І уже б вигнали за поребрик якби не блазень-головнокомандувач який все своє життя висловлював різними способами свою жидобільшовицьку зневагу до українців і створив умови сприяння окупації своїми прямими розпорядженнями та призначеннями. Його разом з його призначенцями потрібно, як мінімум, відсторонити, посадити в буцегарню і провести слідство. Україні більше шкоди приносить тотальна корупція і безкарність в ОП ніж ***** і його алкодегенерати. Україною керувати мають тільки українці. Ми платимо кровю за обрання прокацапленого гада президентом і сподіваюсь що це той необхідний еволюційний етап який врешті приведе до тями український народ.
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28.09.2024 18:32 Ответить
Той що казати. На жаль, війна наближаеться до Европи та до Америки. такий світ тут нема чого базікати, бо то є правда й сутнісить світу. Буде велика війна. На жаль на увесь світ. Треба для себе вирішити - що ми бажаемо нашим дітям. Злидні й поневолення оцими не зовсім, а я гадаю що точно, жадібними звірами у світі. Цим звірам не потрібні люди. Їм потрібні тільки гроші. Гроші зїли їм весь мозок. Колись було таке слово - імперіаліст. Імперіалісти сьогоднішні воюють за владу у світі. А страждають прості ураїнці. Мабудь пора зрозуміти - ворог українців та усіх інших людей, мабудь не тільки скажені россійські фашисти. Ворог світу - великі гроші, яки роблять із звичайних людей монстрів. А далі читайте, гадайте. Якщо можите - то думайте.
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28.09.2024 18:36 Ответить
Авторитет, а головне компетентність цього видання-так собі , а те що в Іспантії агентів кремля як собак не різаних ,то і відноситись до подібних "вангувань" потрібно відповідно ,а не через формулу " все пропало".
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28.09.2024 18:40 Ответить
Мабуть в світі не єдина "без угла"...до того ж ще й оглохла...
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28.09.2024 18:50 Ответить
Война на поле боя достигла самой опасной точки, без всяких сраных тупиков, потому что в тупике нет ничего страшного, развернись и иди той же дорогой что пришёл.
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28.09.2024 19:37 Ответить
Я б подивилася хоча б на одну країну, крім США, Китай і т п., як би вони з (уйлом воювали
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28.09.2024 20:04 Ответить
Пару місяців тому слух був - мовляв в інфопростір закинуть мульку " зберегти Київ та вихід до моря це Потужна перемога а расія от от розвалиться_бугагага" . І Марахвон таки переконає, а опозицію об'являть ухилянтами , ату їх
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28.09.2024 22:29 Ответить
А що тут думати?Нехай НАТО озброїть ЗСУ п'ятнадцятою, а краще десятою частиною того, що дали сталіну по лендлізу і буде Україні мир без анексії,а росіякам з контрибуцією
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29.09.2024 12:00 Ответить
 
 