Війна в Україні зайшла в глухий кут на полі бою і досягла найнебезпечнішої точки, - El Pais

Майбутнє України та всієї Європи буде невизначеним, якщо її союзники просто піддадуться на шантаж агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, так вважають журналісти газети El Pais.

"Через два з половиною роки війни Україна наближається до межі своєї спроможності і стикається з зимою, коли через стратегічні бомбардування буде жорстко обмежена подача електроенергії. Людські втрати вже важко переносити, а моральний дух громадян починає слабшати, попри їхню перевірену стійкість. Ззовні також зростає тиск на переговори, в яких Україна буде змушена піти на болючі поступки. Але Зеленському буде важко пояснити це чимось іншим, окрім збереження суверенітету України над цілісністю її території. Звідси й назва "план перемоги", яку він обрав для викладу своїх вимог Джо Байдену цього тижня", - йдеться в матеріалі.

Щоб сісти за стіл переговорів, Україні потрібно "щось, що змінить правила гри так, щоб Росія пішла на мир", за нещодавніми словами самого Зеленського. Здавалося, це було метою вторгнення його армії в Курську область Росії, яке також мало на меті підняти громадську думку. Однак це було не надто корисно, якщо мета полягала в тому, щоб негайно посадити Путіна за стіл переговорів. Щоб змусити змінити правила гри, Київ пропонує демонстрацію сили: він просить своїх союзників дозволити йому завдати удару по Росії ракетами дальнього радіуса дії, наданими Заходом. Крім того, він вимагає гарантованих військових поставок і фінансової допомоги, а також підтримки НАТО, до якого він прагне незабаром приєднатися, для захисту території, яку він зараз контролює.

План перемоги Зеленського в США

Турне Зеленського, включно з його зустріччю з Трампом, показало, що легко не буде. Голоси в Республіканській партії публічно звинувачують його у втручанні у вибори в США, а симпатії їхнього кандидата до Путіна та його стриманість щодо України та її президента, лицемірно замасковані під час п'ятничної зустрічі в нью-йоркському "Трамп-тауері", стали кричущими.

Зі свого боку, перша реакція Білого дому, щедра на фінансову та військову допомогу, є неоднозначною щодо свободи дій для ударів вглиб Росії. Йдеться про те, що не можна ні поступатися, ні посилювати напруженість. На випередження Путін підвищив тон своїх ядерних погроз у разі атаки на російську територію за допомогою зброї, яку постачає будь-яка інша атомна держава: три союзники Києва - США, Велика Британія і Франція.

"Війна, що зайшла в глухий кут на полі бою, досягла тієї стадії зрілості, яка є і найбільш небезпечною. Майбутнє України та Європи в цілому буде невизначеним, якщо її союзники просто піддадуться на шантаж агресора. Як і в будь-яких мирних переговорах, як знає Зеленський, кожна сторона повинна буде піти на поступки. Але від чого не можна відмовлятися, так це від безпеки та збереження вільної і суверенної України", - пише видання.