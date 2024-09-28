На фронте произошло 66 боевых столкновений, основные усилия оккупанты прикладывают на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 28 сентября, по состоянию на 16:00, количество вражеских атак возросло до 66. Основные усилия российские захватчики и дальше прикладывают на Покровском направлении, где провели треть от всех атак.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам Кучеровки, Белокопытово, Студенка и Юнаковки, сбросив при этом 20 КАБов.

От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, среди которых Бачевск, Издецкое, Барановка, Покровка, Мирополье, Шалимовка, Порозок, Бояро-Лежачи, Возрожденовское, Тимофеевка, Янжуловка и Михайлово. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив 14 КАБов по Курской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции наших подразделений в районе Тихого. Ситуация контролируемая. Также враг ударил двумя авиабомбами по Шиповатому Харьковской области.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы неподалеку Синьковки и Лозовой. Неподалеку Табаевки продолжается бой. На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодня уже сбросил 14 авиационных бомб.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки. С начала суток украинские воины отразили уже восемь атак, четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник штурмовые действия не проводил. Нанес авиаудары пятью КАБами по Северску.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Калиновки, Часова Яра и Курдюмовки. Сейчас продолжается четыре атаки оккупантов.

На Торецком направлении украинские защитники отражают вражеские атаки в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Покровском направлении. В частности, с начала суток оккупанты осуществили уже 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах семи различных населенных пунктов. Более половины из всех боестолкновений произошло возле Селидово и Николаевки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отразили 20 атак противника на направлении. Другие - продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе.

На Кураховском направлении захватчики шесть раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Цукурино, Георгиевка и Екатериновка. Продолжается боестолкновение вблизи Цукурино.

На Времовском направлении захватчики провели десять атак позиций украинских войск вблизи Угледара, Водяного и Катериновки. Шесть боестолкновений продолжаются.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг применяет штурмовую авиацию, бил по районам Каменского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений. Нанес удары управляемыми авиабомбами по Дутчанам, Гавриловке и Саблуковке, неуправляемыми авиаракетами обстрелял Львово.

В Генштабе отметили, что Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери.

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