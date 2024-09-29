На фронте произошло 68 боевых столкновений. Самые горячие - Кураховское и Покровское направления, - Генштаб
С начала суток 29 сентября, по состоянию на 16:00, количество вражеских атак возросло до 68. Захватчики активно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор не прекращает применять артиллерию и авиацию. Сегодня от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Кучеровке, Шалыгино, Ободах, Эсмани, Студенку и Ревякино.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение. Противник штурмовал оборонительные рубежи подразделений ВСУ вблизи Волчанска. Также захватчики нанесли два авиаудара по Волчанску и Муравскому.
На Купянском направлении с начала суток шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия у Вишневого, Кучеровки, Кругляковки и Лозовой. В настоящее время продолжаются две атаки оккупантов.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении произошло семь боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку Макеевки, Заречного, Белогоровки и Невского, где сейчас идет бой. Кроме этого, захватчики запустили шесть НАРов в район Новоегоровки.
На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения. Войска РФ пытались штурмовать позиции украинских защитников у Часова Яра и Белой Горы, где до сих пор продолжается одна атака. К тому же захватчики запустили 18 НАРов по Часову Яру.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций неподалеку от Щербиновки, Торецка и Нелиповки. Половина боестолкновений завершена, три - продолжаются. Также авиация агрессора сбросила КАБы возле Катериновки и Торецка, а также запустила 24 НАРа по Дружбе.
На Покровском направлении противник совершил 13 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лысовка и Селидово. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отбили 11 атак, два боя - продолжаются. Потери врага на этом направлении уточняются.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Катериновки и Константиновки. Тринадцать попыток продвинуться отбиты, четыре - еще продолжаются.
На Времевском направлении противник 11 раз штурмовал позиции ВСУ возле Угледара, Богоявленки, Катериновки и Елизаветовки. Девять боев завершены, два - до сих пор продолжаются. Кроме этого, привлекая авиацию, захватчики били НАРами в районы населенных пунктов Ривнополь, Новодаровка и Золотая Нива.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Враг проводил наступательные действия в районе Новоданиловки. Также противник нанес три авиационных удара по Запорожью и Малой Токмачке.
На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.
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В Торецьку ЗСУ за підтримки бронетехніки атакували позиції противника в будинку в районі перехрестя вулиць Дружби та 51-ої Армії. Бої продовжуються за багатоповерхові будинки.
📍48.395740, 37.852010
Покровський напрямок.
У Красному Яру бої змістилися у західну частину.
📍48.240756, 37.331458
На захід від Новогродівки та на південь від Маринівки противник просунувся на ділянці шириною до 4.98 км.
Часівярський напрямок.
Дроноводи ЗСУ відбили атаку противника на північно-західній околиці Андріївки, завдавши вогневого ураження піхоті противника.
📍48.502834, 37.964361
Курська область.
Противник опублікував кадри зіткнень на західній та північній околицях Веселого. Попередньо додана сіра зона."