На фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби 29 вересня, станом на 16:00, кількість ворожих атак зросла до 68. Загарбники активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Агресор не припиняє застосовувати артилерію та авіацію. Сьогодні від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Кучерівці, Шалигиному, Ободах, Есмані, Студенку та Рев’якиному.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі підрозділів ЗСУ поблизу Вовчанська. Також загарбники завдали два авіаудари по Вовчанську та Муравському.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося шість боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Вишневого, Кучерівки, Кругляківки та Лозової. На цей час продовжуються дві атаки окупантів.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Макіївки, Зарічного, Білогорівки та Невського, де наразі триває бій. Крім цього, загарбники запустили шість НАРів у район Новоєгорівки.

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Війська РФ намагалися штурмувати позиції українських захисників біля Часового Яру та Білої Гори, де досі продовжується одна атака. До того ж загарбники запустили 18 НАРів по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки, Торецька та Неліпівки. Половину боєзіткнень завершено, три – тривають. Також авіація агресора скинула КАБи біля Катеринівки та Торецька, а також запустила 24 НАРи по Дружбі.

На Покровському напрямку противник здійснив 13 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка та Селидове. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 11 атак, два бої – продовжуються. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 17 разів поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки. Тринадцять спроб просунутися відбито, чотири – ще тривають.

На Времівському напрямку противник 11 разів штурмував позиції ЗСУ біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки. Дев’ять боїв завершено, два – досі тривають. Крім цього, залучивши авіацію, загарбники били НАРами у райони населених пунктів Рівнопіль, Новодарівка та Золота Нива.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворог проводив наступальні дії у районі Новоданилівки. Також противник завдав три авіаційні удари по Запоріжжю та Малій Токмачці.

На інших напрямках оперативна обстановка – без суттєвих змін.

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