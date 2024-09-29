Пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховице" на границе с Польшей прекращает работу, - ГПСУ
С 30 сентября пункт пересечения на границе с Польшей "Нижанковичи-Мальховице" временно прекращает работу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"По информации от польской стороны, осуществление погранично-таможенного оформления прекращается с 00 часов 00 минут 30 сентября 2024 года. По предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" планируют завершить в этом году", - говорится в сообщении ГПСУ.
Прикордониики просят учесть данную информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.
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