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Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" на кордоні з Польщею припиняє роботу, - ДПСУ

Кордон Польща

З 30 вересня пункт перетину на кордоні з Польщею "Нижанковичі-Мальховіце" тимчасово припиняє роботу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"За інформацією від польської сторони, здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 00 годин 00 хвилин 30 вересня 2024 року. За попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" планують завершити цьогоріч", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Прикордониики просять врахувати дану інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Читайте: На Одещині ліквідовано канал переправлення осіб через кордон за системою "Шлях", - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) кордон (4775) Польща (8539)


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