На парламентских выборах в Австрии побеждает ультраправая Австрийская партия свободы, - Politico

Согласно предварительным прогнозам, ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) под руководством Герберта Кикля одержала победу на национальных выборах, которые состоялись в воскресенье, 29 сентября.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Австрийская партия свободы пока лидирует с результатом 29,1% голосов. За правительственную Народную партию проголосовали 26,2% избирателей.

Оппозиционные Социал-демократическая партия и NEOS набрали 20,4% и 8,8% соответственно. За "зеленых" проголосовали 8,6% избирателей.

Politico пишет, что впервые со времен Второй мировой войны в общенациональном голосовании в стране побеждает партия с "фашистскими наклонностями".

"Если прогнозы оправдаются, победа ультраправых в Австрии расширит дружественный Путину европейский блок в Центральной Европе", - добавляет издание.

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