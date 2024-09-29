На парламентських виборах в Австрії перемагає ультраправа Австрійська партія свободи, - Politico

Згідно з попередніми прогнозами, ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) під керівництвом Герберта Кікля здобула перемогу на національних виборах, які відбулися в неділю, 29 вересня.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Австрійська партія свободи наразі лідирує із результатом 29,1% голосів. За урядову Народну партію проголосували 26,2% виборців.

Опозиційні Соціал-демократична партія і NEOS набрали 20,4% і 8,8% відповідно. За "зелених" проголосували 8,6% виборців.

Politico пише, що вперше з часів Другої світової війни у загальнонаціональному голосуванні в країні перемагає партія з "фашистськими нахилами".

"Якщо прогнози справдяться, перемога ультраправих в Австрії розширить дружній Путіну європейський блок у Центральній Європі", - додає видання.

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