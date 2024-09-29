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Новини
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На парламентських виборах в Австрії перемагає ультраправа Австрійська партія свободи, - Politico

В Австрії проходять національні вибори

Згідно з попередніми прогнозами, ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) під керівництвом Герберта Кікля здобула перемогу на національних виборах, які відбулися в неділю, 29 вересня.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Австрійська партія свободи наразі лідирує із результатом 29,1% голосів. За урядову Народну партію проголосували 26,2% виборців. 

Опозиційні Соціал-демократична партія і NEOS набрали 20,4%  і 8,8% відповідно. За "зелених" проголосували 8,6% виборців.

Politico пише, що вперше з часів Другої світової війни у загальнонаціональному голосуванні в країні перемагає партія з "фашистськими нахилами".

"Якщо прогнози справдяться, перемога ультраправих в Австрії розширить дружній Путіну європейський блок у Центральній Європі", - додає видання.

Читайте також: Австрійські ультраправі хочуть припинити виплати до фонду ЄС, що допомагає Україні

Автор: 

Австрія (969) вибори (6704)


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Топ коментарі
+20
Вкладені гроші Хйла роблять справу, а війна та емігранти додають прибічників .
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29.09.2024 20:28
+11
Це ,на жаль ,проросійська партія .
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29.09.2024 20:21
+7
Фишка в том что ети самые ультраправые и загоняют миллионы беженцев арабов и исламистов в Европу и свои страны с помощью *****. А потом на своем же дерьме делают себе рейтинги. А отупевший от слабого образования и атрофии мозгов европейский пипл в упор не видит очевидного и голосупет за популистов
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29.09.2024 21:19
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Вже остаточно заплутався хто такі ліві і хто такі праві...
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29.09.2024 20:17 Відповісти
Ніфіга, праві служать державі , ліві - громадянам держави.
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30.09.2024 08:31 Відповісти
Вкладені гроші Хйла роблять справу, а війна та емігранти додають прибічників .
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29.09.2024 20:28 Відповісти
Емігранти піднімають економіки країн , це нові робочі руки , ростуть пасажирські перевезення, багатіють супермаркети, тощо . Влада це розуміє . Але рузькі гроші роблять свою справу .
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30.09.2024 09:09 Відповісти
Perussuomalaiset не є ультраправою партією.
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29.09.2024 20:59 Відповісти
Не "все терпят" - а КАК ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ , когда наиактивнейшая справедливая часть украинцев на фронте? Да наверное пробовать выходить на Майдан и требовать коалицию? так 300 чел не спасут а больше некому а еще и бомбонут по наводке из ОПУ рашисты...
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29.09.2024 20:26 Відповісти
Сукі зелені в Норвегії - смієтесь?
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29.09.2024 21:19 Відповісти
я не знавець австрійського законодавства, але бува що уряд формує ПЕРЕМОЖЕЦЬ в незалежності від того з якою кількістю голосів переміг, інша річ чи захочуть з цим переможцем створювати коаліцію
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29.09.2024 21:39 Відповісти
Во Франции ультраправые ЧУТЬ не победили, но ко второму туру французы опомнились, расхотели "паприколу", и Ле Пенша пролетела над Парижем, как та фанера.
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29.09.2024 22:24 Відповісти
Це ,на жаль ,проросійська партія .
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29.09.2024 20:21 Відповісти
Сонце сходить кожного ранку і мені світло і тепло але це не визначає що воно сходить у моїх інтересах. Воно просто сходить і тут наші інтереси співпадають.
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29.09.2024 20:49 Відповісти
V obshih interesah chtob vi , ruskie , vziali po veriovke i pashli k beriozke ... 💀
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29.09.2024 20:54 Відповісти
Австрія хоче знову "лягти" під фюрера? В якості кого? Дружини? Коханки? Повії? А може Австрія як український пяний зелений депутат хоче просто відсмоктати?
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29.09.2024 20:23 Відповісти
художник то був австрійцем, що черпав натхнення в Австро-Угорському імперіалізмі.
Яблуко від груші далеко не котиться.
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29.09.2024 21:15 Відповісти
По предварительным результатам, Партия свободы, основанная группой ветеранов-нацистов в 1950-х годах, возглавила список с 29,1% голосов, обойдя правоцентристскую Австрийскую народную партию.

Победа партии, если прогнозы оправдаются, расширит дружественный Путину европейский блок в Центральной Европе. Их лидер Кикл выступает за снятие санкций с РФ и прекращение помощи Украине. (с)
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29.09.2024 20:23 Відповісти
Рішучість чи радикализм(якщо хочете) в діях , в наш час сприймається електоратом як ознака сили, а значить як те що захистить вас від агресії ймовірного ворога. На відміну від "занепокоєння" і "стурбованості". Тому демократични сили Західу ще вчора повинни були замислитись над цім.
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29.09.2024 20:24 Відповісти
Фашистські нахили +міль=блок
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29.09.2024 20:25 Відповісти
А що тут дивного, Гітлер австріяк.
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29.09.2024 20:34 Відповісти
а Сталін грузин...і до чого це?
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29.09.2024 21:41 Відповісти
подивіться на поведінку грузин. Зрозуміло чому сталін саме звідти
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29.09.2024 23:28 Відповісти
Там є знайомі біженці- українська мама з донькою, живуть у місті Гітлера, вчаться в Ліцеї Гітлера .. Озвучування цього слова - зав законом Австрії грати. Імені Гітлера немає в ліцеї й згадки. Попередила про це все їм вчителька , котра їх прийняла до себе на проживання. А от булінг навіть підлітків на українську дівчину чисто расистський , с перших днів. Містечко невелике й усі школи - така сама історіія. Тому влада вирішила зібрати усіх українських дітей у цьому ліцеї , де рівень терпимості типу вищий - АЛЕ ...
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29.09.2024 20:35 Відповісти
А шо, українська дівчинка іншої раси? В чому виражається "чисто расистський булінг"?
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29.09.2024 23:56 Відповісти
Це дуже природньо , бо Європа просто так ніколи не капітулює перед ісламістами , які ідуть до Європи з єдиною ціллю -- встановлення світового халіфату ... Й поки ліві й навіть центристьки партії цього не зрозуміють и будуть нав"язувати європейцям ворожий для них "мультікультуралізм" ультраправі будуть усе більше вигравати вибори ... Бо гасла "мультікультуралізма" це абсолютно такий же самий радікалізм , як й неофашизм . Навіть йще більший ... Бо останній раз праві радікали в політиці долучалися до насильства й злочинів десь так років 50 тому . А тераракти й масові акції агресивного натовпу відбуваються в ЄС постійно й безперервно .
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29.09.2024 20:35 Відповісти
Фишка в том что ети самые ультраправые и загоняют миллионы беженцев арабов и исламистов в Европу и свои страны с помощью *****. А потом на своем же дерьме делают себе рейтинги. А отупевший от слабого образования и атрофии мозгов европейский пипл в упор не видит очевидного и голосупет за популистов
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29.09.2024 21:19 Відповісти
не сочиняйте, ультраправые против мусульманских мигрантов. Но у них пока нет власти, чтобы это остановить. Реально останавливают поляки, венгры и страны Балтии. И в этих странах также нет ультраправых у власти,, а есть просто консервативные партии.
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29.09.2024 21:43 Відповісти
Вони тупі і не розуміють причинно-наслідкових зв'язків? Не розуміють, що дії Ху@ла, якому вони симпатизують, і являються причиною хвиль міграції?
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29.09.2024 21:53 Відповісти
не только путлер виноват в массовой миграции мусульман, но ещё и слишком либеральные законы, поощряющие эту миграцию. Законы надо менять , границы охранять ЕС. Весь пришлый сброд депортировать. И прекратится всё.
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29.09.2024 22:12 Відповісти
Це не пояснення ЧОМУ вони лояльні до організатора їхніх проблем.
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29.09.2024 23:25 Відповісти
Я теж тупий. Ось поясніть мені, як дії Xy@ла наповнюють Австрію неграми?
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29.09.2024 23:00 Відповісти
Він причетний до військових конфліктів в тій же Сирії та країнах Африки.
І були розслідування, що кацапи причетні до організації переміщення мігрантів саме в Європу. Ще в 2015-2016 роках.
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29.09.2024 23:23 Відповісти
Це не відповідь. Чи не можна за конкретнішим впливом Xy@ла на чорношкірих біженців? Яким чином Африка знялася і побігла в Європу бiлети купувати? Який вплив кількох тисяч російських озброєних охоронців на переселення народів? А то Ви приписуєте всесильному Xy@лy всякі магічні властивості, а він на українських корівниках роками спотикається. Нагадаю вам, що Сирія це така маленька країна з чисельністю втричі меншою за Україну, до того ж не чорношкіра і війна в ній уже була в повному розпалі до наступу Xy@ла, а він допоміг Башару Асаду її заморозити. А Африка так та взагалі вже майже повністю китайська. І тікають негри з Європейських колоній до своїх колонізаторів, і це правильно через те, що Європа їм рідніша. Це вона дала їм свою культуру, мову, релігію, вплинула на їхній менталітет, тому й у відповіді за тих, кого приручила. За все треба платити.
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30.09.2024 07:58 Відповісти
"РФ використовує гібридну війну для нової міграційної кризи в Європі - ISW."

https://suspilne.media/621885-rf-vikoristovue-gibridnu-vijnu-dla-novoi-migracijnoi-krizi-v-evropi-isw/
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30.09.2024 09:03 Відповісти
"Путін намагається використовувати загрозу масової міграції як зброю, - прем'єр-міністр Естонії."

https://lb.ua/world/2024/05/18/613964_putin_namagaietsya_vikoristovuvati.html
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30.09.2024 09:22 Відповісти
Напевно, я дуже тупий. Я завжди, поки не представлю роботу в готовому вигляді, нічого робити взагалі не починаю. Хочу жваво уявити, як він це робить? Невже їздить з мегафоном по кишлаками в Ємені та Сомалі та вигукує "квитки, квитки, кому безкоштовно квитки до Європи"? Ви таки своїми словами можете мені пояснити, як саме відбувається процес виштовхування Xy@лом негрів з Іраку з іншого боку планети? Мені здається, що навіть вплив місячного світла на рейки і те більше, ніж вплив Xy@ла на переселенців. Не треба його обожнювати. Він дрібна піщинка у вселенському хаосі.
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30.09.2024 12:00 Відповісти
Слово "обожнювати" тут вкрай недоречне.
Яким чином особи із забитих кутків Африки і Азії, близького Сходу взнають про складні маршрути до Європи?
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30.09.2024 12:10 Відповісти
Ну гаразд, заміняю слово обожнювати на демонізувати. У мене питання на яке Ви не відповіли, це який зв'язок російського президента на міграційні процеси у світі? Ваша особиста думка мене цікавить з фактами та конкретикою, а не так, щоб якась одна баба сказала хоча б навіть і авторитетна, а Ви мені посилання на неї дали. Такі запитаю. Як дії Xy@ла наповнюють Австрію неграми? Як це відбувається? Що він робить для цього? Які накази і кому віддає, щоб за його бажанням мільйони людей покинувши все побігли жити на інший континент?
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30.09.2024 14:55 Відповісти
Тисячі км територією яких країн подолали смагляві мігранти, які штурмували білорусько-польский кордон?
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30.09.2024 15:17 Відповісти
Ось ось і я на цю тему вам запитую. Як ось воно так сталося, що сотні тисяч, мільйони людей щемляться з усіх боків у благословенну Європу? Хто їх надоумив, сформував, привіз, годував, напував, платив їм за це? Не одна розвідка світу не виявила Xy@ла як організатор цих богаточисленних натовпів. Міцно вони тримають язик за зубами. Може їх треба було струмом катувати, щоб зізналися? Чи з деяких із них шкуру зняти, посолити та знову одягнути?
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30.09.2024 17:39 Відповісти
Навіщо їх катувати, якщо будь-якій притомній людині і без катувань зрозуміло, що натовпи смаглявих "туристів"не могли без сприяння влади роZії переміщуватись її територією, долаючи якщо не тисячі, то сотні кілометрів?
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01.10.2024 10:18 Відповісти
Мене маршрути пересування не цікавлять. Я сподіваюся дочекатися від Вас відповіді на моє запитання, як дії Xy@ла наповнюють Австрію неграми? Звідки беруться негри? Вони ж не в Росії народжені? Чи Ви думаєте, що це російський президент кацапів гуталіном намазує та в Європу шкодити відправляє? Вибудуйте мені нарешті той логічний ланцюжок, яким чином мільйони людей таємно від усього чесного світу були завербовані Xy@лом для того, щоб створити умови для розвалу Європи переможними ультраправими деструктивними політичними партіями?
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01.10.2024 12:32 Відповісти
"Мене маршрути пересування не цікавлять."

Ультаправих, які лижуться з ху@лом, ТАКОЖ не цікавить роль ху@ла в організованих штурмах смаглявими "туристами" спільних кордонів ху@ла і підху@йловників з країнами-членами ЄС.
Совпадєніє?
Не думаю.

Червень 2024.

У Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

Про це в X (Twitter) https://x.com/KosiniakKamysz/status/1798710293935083856 повідомив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Комиш.
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01.10.2024 14:25 Відповісти
Ось Ви навіть механізм впливу Xy@ла на негрів не можете самі собі придумати. Давайте за вас сам додумаю. Перший варіант - гіпноз. Ось уявіть собі, де будь на аравiйському півострові їде собі спокійно у своїх справах Араб на ішакі, і раптом з гучномовця на вежі мечеті лунає заклик до молитви, він зіскакує з ішака розстилає килимок і починає аллаху молитися. Але не тут то було. Виявляється агенти кремля Петров і Баширов за указом Xy @ ла, фонограму підмінили. І в ній у нотах молитви закодований заклик негайно все кидати і бігом на ішаку скакати на вокзал, купувати квиток до Вени, впливати там на деструктивних ультраправих.
Або ось вам другий варіант ГМО. Кава! Каву вони ******* пити, а тут раптом Петров і Баширов підсипали в мішки з кавою нову розробку кремля, генетично змінені зерна. Ну і таке інше.
У мене ще багато варіантів, фантазія у мене працює. Але якщо Вам важко відповісти на моє запитання, то й не треба напружуватися я за вас сам відповім. Тільки одне просте запитання Вам поставлю. Як на вашу думку, все, що сіре, це вовк?
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01.10.2024 17:05 Відповісти
Ніхто і не стверджував, що ВСІ мігранти в ЄС переправлені туди ху@йлом.
І я згадала тільки один з багатьох злочинів ху@ла проти країн ЄС.

Мене цікавить за що так звані "ультра праві" в Європі ******* ху@ла.
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01.10.2024 20:23 Відповісти
Як це ніхто не стверджує? А я? Я ж вам усілякими способами, іноді навіть доведеними до абсурду вже кілька разів довів, що неможливо одній людині, хай навіть і президенту далекої північної країни впливати на свідомість мільйонів людей, щоб вони через якогось Xy@ла радикально змінили своє життя. Залишили Батьківщину, кинули своїх старих, могили предків, свої банани, верблюдів, і всякий свій звичний спосіб життя і поперлися до Європи. Ви повинні мені показати на прикладі як він це зробив? Які струни душі, які механізми задіяв, щоб маніпулювати всією планетою? А потім уже я готовий дати будь-яку відповідь на будь-яке ваше запитання. Бо так не чесно. Давайте спілкуватись у діалозі. Тож давайте не соромтеся, розкажіть мені про Божественну силу Xy@ла. Як це він робить?
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01.10.2024 20:58 Відповісти
Буду брати приклад з вас. Буду відповідати на свої питання сама.
Так звані ультра праві в Європі це просто хвойди ху@ла, які ******* гроші більше за все. Інакше би вони не повторювали пропаганду і брехню ху@ла про Україну.
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01.10.2024 21:43 Відповісти
Ось бачиш, вмієш, коли захочеш. А тепер, про всесильного Xy@ла розкажи. Чому він на Вашу думку такий впливовий? Ну і про негрів в Австрії чи Німеччині? Як же він їх туди загнав? Методика управління людськими масами мене цікавить.
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01.10.2024 22:03 Відповісти
Гугли "гібридні війни" і буде тобі щастя пізнання і прозріння. 😀
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01.10.2024 22:24 Відповісти
Гібридна війна це поняття філософське, включає будь-які способи на противника. Для одурманювання противника поширенням фейків, сплетней, слухов, кібернетичних атак, гіпнотичних та біологічних, про що я писав у прикладах з Арабами на ішаці. А також створення іміджу позитивного для себе і негативного для ворога. Алла, а Ви подивіться на себе збоку. Як же не хочеться визнати, що самі є жертвою гібридної війни! Я вже вщент розбив вашу теорію про всесильність президента країни зі світовим валовим продуктом близько двох відсотків. Але Ви все одно стверджуєте, що він якимось дивом диригує світовою міграцією та політичною перевагою населення планети. Да треба визнати, що він володіє мистецтвом східних єдиноборств, де використовують силу противника для ударів по собі. Якоюсь мірою, іноді, успішно. Але не настільки ж. Ви така ж жертва як кролик для удава. Ви нi коли не бачили як удав заковтує кролика? Здавалося б стрибучий звірятко з миттєвою реакцією, а як зачарований дивиться на удава, пищiть і таки сам лізе до нього в пащу. Вся Україна зараз не адекватна. Робить дурні вчинки на шкоду собі, але не хоче усвідомити, що обдурена.
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02.10.2024 08:16 Відповісти
Не потрібно простирадл, які не містять відповідей на головне питання "За що так звані "ультра праві" в Європі ******* ху@ла?".
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02.10.2024 09:51 Відповісти
Пояснюю. Ультраправі хочуть повернутися в безтурботні довоєнні часи. Хочуть, щоб не було безробіття, вироблені товари були конкурентоспроможні, автозаводи працювали. А чого Ви ще хочете від них? Суспільство споживання. Мiр, праця, жуйка. Повбивав би гадiв.
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02.10.2024 10:33 Відповісти
Я хочу, щоб вони не вилизували, не підтримували вбивцю сотен тисяч українців ху@ла, дії якого сприяють в тому числі міграції в Європу десятків, сотен тисяч біженців з України, що мало б НЕ подобатись "ультра правим". Але ж НІ ...
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02.10.2024 10:48 Відповісти
Я теж хочу, щоб мір був у всьому світі. Але є об'єктивна реальність, а є примітивне бажання за мир у всьому світі вбити будь-кого. Чекатимемо і сподіватимемося на пришестя Христа, або коли світовий уряд очолить штучний інтелект. А поки що треба тверезо дивитися на поточні процеси. Сподіваюся Ви ж коли виходите з дому берете з собою парасольку у разі поганого прогнозу погоди?
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02.10.2024 11:03 Відповісти
Про що завгодно, але не по-суті обговорення... не про "ультра правих" хвойд ху@ла.
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02.10.2024 11:06 Відповісти
Ультра праві також живі люди. Вони теж мають свої бажання. Хочуть вони жити у своєму соціумі. Що тут незрозумілого? Конкретніше питання сформулюйте? Не зрозуміла мені ваша позиція щодо вилизування? Хто кому, що і чому повинен вилизувати чи не вилизувати? Абстрактні формулювання мені не зрозумілі.
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02.10.2024 11:22 Відповісти
Ви хочете сказати, що вам не відом про лояльність "ультра правих" європи до ху@ла?
Ви ніколи не читали, не чули їхніх заяв, які повторюють пропаганду Кремля про Україну?
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02.10.2024 11:29 Відповісти
Ви, що ніколи не читали, що у Європі газ подорожчав? З нього роблять добрива селітру, пластмасу, порох. Метал плавлять, верстати крутять за його допомогою. А в цей же час у Китаї газ подешевшав. Тому там ціни на товари стали нижчими від Європейських. А який же дурень купуватиме однаковий товар за вищу ціну? Економіка валиться, війна не закінчується, і Україна коштує менше, ніж доходи, втрачені через неї. Ось ультраправі i хочуть повернути все в зад? Прагматичні вони. Раніше все було нормально і стало раптом погано. А хто винен? Хто північні потоки підірвав, хто санкції на себе наклав? Що тут складного?
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02.10.2024 11:44 Відповісти
Прагматичним, а насправді, продажним хвойдам не приходить в голову, що якби ху@ло не напало на Україну, то ніхто б і не вводив проти Мордору ніяких санкцій, не підривались би північні потоки?
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02.10.2024 11:54 Відповісти
У Росії є така державна доктрина, що на неї всі хочуть напасти і відібрати її газ і нафту. Тому xy@ло і заявив ще 2007-го, що він не хоче, щоб НАТОвські ракети до нього долітали. І 2021-го ставив ультиматум про позаблоковий статус України і попереджав, що нападе. Як то так? Все-таки Ви мені скажете, Ви парасольку берете із собою при поганому прогнозі чи Ви нікому не вірите?
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02.10.2024 12:02 Відповісти
Я беру парасольку, коли на вулиці йде дощ або прогноз погоди дає велику ймовірність, що дощ невдовзі піде. На роботі в мене лежить "чергова" парасоля на випадок непередбачуваного дощу.
Як бачите, я враховую різні варіанти розвитку подій і полегшую собі життя в прямому і переносному сенсі, коли не ношу постійно парасолю із собою.

Брехні пу@ла про його страх перед ракетами НАТО по причині вступу України в НАТО можуть повторювати і вірити в них тільки недалекі істоти або ті, хто на зарплаті у ху@ла.
НАТО ВЖЕ ДАВНО має спільні кордони з Мордором і відстань до пітєра і москви від цих кордонів не більша, ніж від північного кордону України.
І ХТО із західних політиків надумав би воювати з Мордором, Обама, Меркель, Олланд?
Хіба що в наглухо відбитих головах хворих істот.
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02.10.2024 12:13 Відповісти
Скажіть будь ласочка , а скільки біженців з Рунди прийняв ЕС , коли там дійсно була різанина ?! А скільки біженців з Дарфура , коли ті ж сама арабська меньшість вірізала чорношкірих христіан й язичників в Судані ?!

Відповідь очевидна -- нуль відсотків ... В Ранді вбили до 1 млн. В Дарфурі -- 30-50 тисяч . А рівень рятування майже статистична похибка .

Тоді з якого фуя вони прийняли з Сирії до 3 млн. ?!

Чому є вказівка жодного біженця з Лівану не приймати ... Або з Гази ?! Чому їх рідна Турція не приймає , а ЕС прийняла ?! Сунитська Турція жодного не приймає ...

Так що , ***** злодій й без цього , але це ідіотизм "мультикультуризма" -- шизофренічної ідеї ... через яку зараз в тому ж Дойчі майже кожен тиждень підбувається напад на політиків й на різних діячив й просто громадян ... З Алжиру й Тунісу Франція приймала невідомо кого й ворожу до її культури й цивілізації біомасу йще коли ***** у Дрездені завідувало гебісткою бібліотекою ...
Шведцція почала приймати ісламістів йще років 35 тому й саме через це там є теріторії з яких шведів по факту вже вижили , бо там шведам неможливо існувати ... Японці у себе навіть кореянців не приймають -- крім бразилійців усе в них в районі статистичної похибки . Й філіпінці , і індуси . А проти мусульман там діють спеціальні обмежання !
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30.09.2024 22:42 Відповісти
Ти не тупий, ти кацап
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29.09.2024 23:58 Відповісти
Не я тупий. А ти видужав. Вітаю.
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30.09.2024 07:56 Відповісти
Бумеранг частенько повертається.
Ті хто виляв сракою перед гітлером та мусоліні, потім гинули під бомбами люфтваффе та здихали в нацистських концтаборах.
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29.09.2024 20:38 Відповісти
Впевнений, що німці були щасливі гинути у Другій світовій, а німецькі євреї мріяли про концтабори та газові камери.
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29.09.2024 21:07 Відповісти
в "слуга народу" 95% або малороси або кацапи, які чекають путіна і рассіюшку. а цензоровські аналітеги схвильовані австрійськими розкладами😂
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29.09.2024 20:45 Відповісти
Це проблема, але вона вже є загальноєвропейською і треба це усвідомлювати.
Свого часу, Європа скрізь пальці дивилась як Німеччина поглинула Чехословаччину та Австрію, а Італія захопила Ефіопію.
А потім, коли схаменулися, вже не було країн Балтії і Польща припинила існування.
Буде дуже сумно, коли в результаті недостатнього рівня підтримки України вашим сусідом стане автономний округ кацапії.
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29.09.2024 21:28 Відповісти
в цій темі згадувати зелень то флуд для відвертання уваги від суті
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29.09.2024 21:43 Відповісти
Неонацисти=рашсти=УБЛЮДКИ. @.бачі.
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29.09.2024 21:32 Відповісти
Знаете в чем парадокс ?!
В любой стране Европы правая и/или ультраправая партия будет считаться пропутинской.
И только потому, что им плевать на всех, кроме своей страны. Их интересуют интересы только своей страны и ВСЁ.
А так, да, проще думать, что русские им заплатил и потому они не за Украину.

Но парадокс именно в этом, русские могут не трать денег на них.
Для русских они - полезные европейцы.
Для своих граждан - абсолютные патриоты.
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29.09.2024 22:39 Відповісти
Які в бісу ультра праві
Звичайні популісти
Які хочуть на лозунгах отримати владу

А на ділі такі самі, як і "ліві"
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29.09.2024 22:53 Відповісти
Видання Politico це продемократичние (прокомуністичне, ультраліве видання демократичної партії, яка вже теж давно стала на крайньо ліві позиції). Відповідно прогнози і коментарі цього видання, як говорив відомий літературний персонаж Йозеф Швейк, "stojí za govno".
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29.09.2024 23:12 Відповісти
Одним словом - "австріяко@мадяро".
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30.09.2024 01:13 Відповісти
 
 