На парламентських виборах в Австрії перемагає ультраправа Австрійська партія свободи, - Politico
Згідно з попередніми прогнозами, ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) під керівництвом Герберта Кікля здобула перемогу на національних виборах, які відбулися в неділю, 29 вересня.
Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Австрійська партія свободи наразі лідирує із результатом 29,1% голосів. За урядову Народну партію проголосували 26,2% виборців.
Опозиційні Соціал-демократична партія і NEOS набрали 20,4% і 8,8% відповідно. За "зелених" проголосували 8,6% виборців.
Politico пише, що вперше з часів Другої світової війни у загальнонаціональному голосуванні в країні перемагає партія з "фашистськими нахилами".
"Якщо прогнози справдяться, перемога ультраправих в Австрії розширить дружній Путіну європейський блок у Центральній Європі", - додає видання.
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Яблуко від груші далеко не котиться.
Победа партии, если прогнозы оправдаются, расширит дружественный Путину европейский блок в Центральной Европе. Их лидер Кикл выступает за снятие санкций с РФ и прекращение помощи Украине. (с)
І були розслідування, що кацапи причетні до організації переміщення мігрантів саме в Європу. Ще в 2015-2016 роках.
https://suspilne.media/621885-rf-vikoristovue-gibridnu-vijnu-dla-novoi-migracijnoi-krizi-v-evropi-isw/
https://lb.ua/world/2024/05/18/613964_putin_namagaietsya_vikoristovuvati.html
Яким чином особи із забитих кутків Африки і Азії, близького Сходу взнають про складні маршрути до Європи?
Ультаправих, які лижуться з ху@лом, ТАКОЖ не цікавить роль ху@ла в організованих штурмах смаглявими "туристами" спільних кордонів ху@ла і підху@йловників з країнами-членами ЄС.
Совпадєніє?
Не думаю.
Червень 2024.
У Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.
Про це в X (Twitter) https://x.com/KosiniakKamysz/status/1798710293935083856 повідомив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Комиш.
Або ось вам другий варіант ГМО. Кава! Каву вони ******* пити, а тут раптом Петров і Баширов підсипали в мішки з кавою нову розробку кремля, генетично змінені зерна. Ну і таке інше.
У мене ще багато варіантів, фантазія у мене працює. Але якщо Вам важко відповісти на моє запитання, то й не треба напружуватися я за вас сам відповім. Тільки одне просте запитання Вам поставлю. Як на вашу думку, все, що сіре, це вовк?
І я згадала тільки один з багатьох злочинів ху@ла проти країн ЄС.
Мене цікавить за що так звані "ультра праві" в Європі ******* ху@ла.
Так звані ультра праві в Європі це просто хвойди ху@ла, які ******* гроші більше за все. Інакше би вони не повторювали пропаганду і брехню ху@ла про Україну.
Ви ніколи не читали, не чули їхніх заяв, які повторюють пропаганду Кремля про Україну?
Як бачите, я враховую різні варіанти розвитку подій і полегшую собі життя в прямому і переносному сенсі, коли не ношу постійно парасолю із собою.
Брехні пу@ла про його страх перед ракетами НАТО по причині вступу України в НАТО можуть повторювати і вірити в них тільки недалекі істоти або ті, хто на зарплаті у ху@ла.
НАТО ВЖЕ ДАВНО має спільні кордони з Мордором і відстань до пітєра і москви від цих кордонів не більша, ніж від північного кордону України.
І ХТО із західних політиків надумав би воювати з Мордором, Обама, Меркель, Олланд?
Хіба що в наглухо відбитих головах хворих істот.
Відповідь очевидна -- нуль відсотків ... В Ранді вбили до 1 млн. В Дарфурі -- 30-50 тисяч . А рівень рятування майже статистична похибка .
Тоді з якого фуя вони прийняли з Сирії до 3 млн. ?!
Чому є вказівка жодного біженця з Лівану не приймати ... Або з Гази ?! Чому їх рідна Турція не приймає , а ЕС прийняла ?! Сунитська Турція жодного не приймає ...
Так що , ***** злодій й без цього , але це ідіотизм "мультикультуризма" -- шизофренічної ідеї ... через яку зараз в тому ж Дойчі майже кожен тиждень підбувається напад на політиків й на різних діячив й просто громадян ... З Алжиру й Тунісу Франція приймала невідомо кого й ворожу до її культури й цивілізації біомасу йще коли ***** у Дрездені завідувало гебісткою бібліотекою ...
Шведцція почала приймати ісламістів йще років 35 тому й саме через це там є теріторії з яких шведів по факту вже вижили , бо там шведам неможливо існувати ... Японці у себе навіть кореянців не приймають -- крім бразилійців усе в них в районі статистичної похибки . Й філіпінці , і індуси . А проти мусульман там діють спеціальні обмежання !
Ті хто виляв сракою перед гітлером та мусоліні, потім гинули під бомбами люфтваффе та здихали в нацистських концтаборах.
Свого часу, Європа скрізь пальці дивилась як Німеччина поглинула Чехословаччину та Австрію, а Італія захопила Ефіопію.
А потім, коли схаменулися, вже не було країн Балтії і Польща припинила існування.
Буде дуже сумно, коли в результаті недостатнього рівня підтримки України вашим сусідом стане автономний округ кацапії.
В любой стране Европы правая и/или ультраправая партия будет считаться пропутинской.
И только потому, что им плевать на всех, кроме своей страны. Их интересуют интересы только своей страны и ВСЁ.
А так, да, проще думать, что русские им заплатил и потому они не за Украину.
Но парадокс именно в этом, русские могут не трать денег на них.
Для русских они - полезные европейцы.
Для своих граждан - абсолютные патриоты.
Звичайні популісти
Які хочуть на лозунгах отримати владу
А на ділі такі самі, як і "ліві"