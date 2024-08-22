УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10703 відвідувача онлайн
Новини
2 440 28

Австрійські ультраправі хочуть припинити виплати до фонду ЄС, що допомагає Україні

австрія

Австрійська ультраправа Партія свободи (FPÖ) у своїй передвиборчій програмі заявляє про намір зупинити виплати до Європейського фонду миру, із якого ЄС допомагає Україні зброєю. При цьому, цій партії пророкують перше місце на парламентських виборах у вересні 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст маніфесту FPÖ.

У програмі вказано, що сьогодні Австрія нібито порушує свій нейтралітет, роблячи внески до Європейського фонду миру, який зосереджений на підтримці українських військових.

"Ми виступаємо за активну політику миру та нейтралітету - виплати до Фонду миру ЄС мають бути припинені. Австрія повинна використовувати свої гроші на власну армію", - йдеться у маніфесті FPÖ.

Крім того, у ньому сказано, що "антинейтралітет" Відня щодо війни в Україні шкодить більше Австрії, ніж Росії, а тривала війна створює додатковий тягар і підживлює ціни на енергоносії.

Окремим пунктом у програмі згадана потреба і далі споживати російський газ. Хоча в FPÖ відзначають, що Австрія повинна зменшити свою залежність від інших країн у сфері енергетики, та слід сприяти використанню відновлюваних джерел енергії, ультраправі кажуть, що відновлювані джерела енергії не можуть покрити весь попит Австрії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрії Негаммер про пожежу на ЗАЕС: "Деескалація та переговори необхідні"

"Російський газ і надалі робитиме важливий внесок у нашу безпеку постачання. Безвідповідальні санкції, які є контрпродуктивним втручанням у ринок, призвели до багатократного зростання ціни на газ. Це ставить не лише приватні домогосподарства, але й промисловість, особливо малі та середні підприємства, перед проблемами, які іноді неможливо вирішити", – йдеться у маніфесті.

Нагадаємо, австрійська влада вбачає "величезний ризик" через можливість раптового припинення постачання російського природного газу, який досі потрапляє у цю центральноєвропейську країну транзитом через Україну.

Автор: 

Австрія (957) допомога (8284) Україна (5859) Євросоюз (13310)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
І така х@ня не тільки в Австрії.
То є нехтування владою Зеленського зовнішньої політики і роботи з закордоном
показати весь коментар
22.08.2024 10:45
+4
То може перевіриш, може і цих кацапи фінансують? Вакансії є.
https://svoboda.army/ "Свобода"
https://svoboda.army/
показати весь коментар
22.08.2024 10:51
+3
Кілька днів тому розмовляли з близькими родичами з США. Попри чисто родинні справи розмова і про війну, і про нашу політику і про політику в США, їхні вибори... Так, кілька речень. Але, чого ніколи ще не було в минулих розмовах, від них почув те, що нам тут дуже болить - наша корупція і бездарність нашої влади. До того, за весь час, навіть натяку про то не було, а тут все, їм то вже надоїло...
думайТЕ!
показати весь коментар
22.08.2024 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То може перевіриш, може і цих кацапи фінансують? Вакансії є.
https://svoboda.army/ "Свобода"
https://svoboda.army/
показати весь коментар
22.08.2024 10:51 Відповісти
Ні, він не перевірить.
показати весь коментар
22.08.2024 11:54 Відповісти
Ти від Свободи свої щупальця забери,бо Серебрянський ліс вони тримають, а також зелені дуже підтримують Україну,що дуже не подобається таким як ти. Звідки береться така мерзота
показати весь коментар
22.08.2024 10:53 Відповісти
І така х@ня не тільки в Австрії.
То є нехтування владою Зеленського зовнішньої політики і роботи з закордоном
показати весь коментар
22.08.2024 10:45 Відповісти
Да-да бл, прічом здєсь зєлєнскій ? Іди до серЛєща в чергу ставай на лизання шашличною дупи
показати весь коментар
22.08.2024 11:18 Відповісти
Тут швидше питання до австрійців, яким нафіг ця війни, хочется просто гарно жити...
PS: Не припомню ні одного нашого президента який би за бугром працював краще Зеленського, сказується клоунський талант. Як правило всі с пост совєтскою мордою дуже уважно бумажки читали.
показати весь коментар
22.08.2024 15:14 Відповісти
Австрійці забули п"ятирічну радянську окупацію? Чи вони думають "відсидіться" в оточенні країн НАТО? Так кацапам військ не вистачить - газопровід охоронять! Гримітиме по усіх "нитках" на території України Лука он кацапам пропонував кинуть паливопровід з солярою на Полісся - бо ми кацапам перебили логістику з пальним (спалили ешелон "горючки" і енергійно вибивали паливозаправники на дорогах)Так їх командувач сказав що у нього стільки військ немає - щоб той трубопровід охоронять! Посля того кацапи чкурнули з Полісся
Те ж буде і з Австрією - залишиться взагалі без російського газу!
показати весь коментар
22.08.2024 10:46 Відповісти
Звернення до минулого Європи та окремих країн - марна справа. Вони живуть тут і зараз, а оскільки ніяких проблем не відчувають, то їм по барабану наша війна. Жорстко, але такі реалії.
Насправді, це здебільшого (але не виключно) наша помилка. Оскільки дипломатична робота проводиться на вкрай низькому рівні.

Наявність Єрмака, а не профемійних дипломатів на будь яких переговорах, практично завжди призводить до мінімально можливої ефективності таких переговорів. Просто задайтесь питанням: як завхоз ОП може замінити кадрового дипломата?

Далі, ще є серйозна проблема корупції. Про неї можна говорити скільки завгодно, але кожен такий зашквар використовується нашими ворогами.

Тому можна скільки завгодно говорити про європейців, але в більшості факапів винні саме ми...
показати весь коментар
22.08.2024 11:19 Відповісти
Звичайно бл забули, ще нагадай їм про часи Австро-Угорської імперії . Україна і досі під час війни гоне газ і нафту без проблем.
показати весь коментар
22.08.2024 11:22 Відповісти
Щоб не мати таких публікацій, Україна повинна наростити випуск своєї зброї, техніки. Тут учора був анонс про відкриття нової української платформи для нових технологій, навіть місце вказано було. Питання навіщо? Для дронів?
показати весь коментар
22.08.2024 10:56 Відповісти
Яка зброя, коли через день корупційні скандали як не на мільйони так на мільярди? І це не рахуючи ,що вони там за хню понаписували в бюджеті і всі ці дебільні тендера на закупівлі всякого мотлоху.
показати весь коментар
22.08.2024 11:25 Відповісти
"Ультранаціоналісти" це реакція народу на комуністів які захопили все в Європі.
показати весь коментар
22.08.2024 11:10 Відповісти
Кілька днів тому розмовляли з близькими родичами з США. Попри чисто родинні справи розмова і про війну, і про нашу політику і про політику в США, їхні вибори... Так, кілька речень. Але, чого ніколи ще не було в минулих розмовах, від них почув те, що нам тут дуже болить - наша корупція і бездарність нашої влади. До того, за весь час, навіть натяку про то не було, а тут все, їм то вже надоїло...
думайТЕ!
показати весь коментар
22.08.2024 11:15 Відповісти
Вони напевне повоювати хочуть
показати весь коментар
22.08.2024 11:18 Відповісти
А там і до Відня недалеко...
показати весь коментар
22.08.2024 11:22 Відповісти
Чекають путлєра на весілля...
показати весь коментар
22.08.2024 11:23 Відповісти
Проблема в том, что правые в любой стране придерживаются одних и тех же взглядов, касаемо своего государства. Пометка УЛЬТРА, говорит о том, что они менее склонны к компромиссам.

Если ты считаешь Правых, в своей стране, хорошими ребятами, то будь готов к тому, что тебя удивят Правые из соседней страны, хотя они будут придерживаться ровно тех же взглядов, что и твои Правые, но касаемо своего государства.
показати весь коментар
22.08.2024 11:33 Відповісти
УЛЬТРА говорит о том что за деньги они свою маму на площади *****. А за миллиарды ***** они будут ковровые дорожки прокладывать перед рашистскими танками к себе домой. Вот и все. И ничего общего с патриотизмом слово УЛЬТРА не имеет. Иначе бы они с ****** не сосались в засос. То же самое во Франции с проституткой Лепен и тд....
показати весь коментар
22.08.2024 12:07 Відповісти
А сможете назвать страну, в которой порядочные Правые, а не подстилки русских.
Ну кроме Украины, естественно
показати весь коментар
22.08.2024 12:43 Відповісти
Перекрити їм газ і все.
показати весь коментар
22.08.2024 11:35 Відповісти
Проще перекрыть транзит через Украину, чтобы два раза не вставать.
Но мы же понимаем ...
показати весь коментар
22.08.2024 20:48 Відповісти
Ультраправые хотят увидеть в Австрии рашистские танки и концлагеря. Об етом должна украинская пропаганда обяснять австрийцам и другим европейцам. К сожалению всю Европу заполонили только рашистские пропагандоны.
показати весь коментар
22.08.2024 11:54 Відповісти
Так Правые это хорошо или плохо ?
показати весь коментар
22.08.2024 20:49 Відповісти
тривала війна створює додатковий тягар і підживлює ціни на енергоносії...

батьківщина гітлера. Нічого не змінилося.
показати весь коментар
23.08.2024 02:16 Відповісти
 
 