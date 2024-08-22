Австрійські ультраправі хочуть припинити виплати до фонду ЄС, що допомагає Україні
Австрійська ультраправа Партія свободи (FPÖ) у своїй передвиборчій програмі заявляє про намір зупинити виплати до Європейського фонду миру, із якого ЄС допомагає Україні зброєю. При цьому, цій партії пророкують перше місце на парламентських виборах у вересні 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст маніфесту FPÖ.
У програмі вказано, що сьогодні Австрія нібито порушує свій нейтралітет, роблячи внески до Європейського фонду миру, який зосереджений на підтримці українських військових.
"Ми виступаємо за активну політику миру та нейтралітету - виплати до Фонду миру ЄС мають бути припинені. Австрія повинна використовувати свої гроші на власну армію", - йдеться у маніфесті FPÖ.
Крім того, у ньому сказано, що "антинейтралітет" Відня щодо війни в Україні шкодить більше Австрії, ніж Росії, а тривала війна створює додатковий тягар і підживлює ціни на енергоносії.
Окремим пунктом у програмі згадана потреба і далі споживати російський газ. Хоча в FPÖ відзначають, що Австрія повинна зменшити свою залежність від інших країн у сфері енергетики, та слід сприяти використанню відновлюваних джерел енергії, ультраправі кажуть, що відновлювані джерела енергії не можуть покрити весь попит Австрії.
"Російський газ і надалі робитиме важливий внесок у нашу безпеку постачання. Безвідповідальні санкції, які є контрпродуктивним втручанням у ринок, призвели до багатократного зростання ціни на газ. Це ставить не лише приватні домогосподарства, але й промисловість, особливо малі та середні підприємства, перед проблемами, які іноді неможливо вирішити", – йдеться у маніфесті.
Нагадаємо, австрійська влада вбачає "величезний ризик" через можливість раптового припинення постачання російського природного газу, який досі потрапляє у цю центральноєвропейську країну транзитом через Україну.
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То є нехтування владою Зеленського зовнішньої політики і роботи з закордоном
PS: Не припомню ні одного нашого президента який би за бугром працював краще Зеленського, сказується клоунський талант. Як правило всі с пост совєтскою мордою дуже уважно бумажки читали.
Те ж буде і з Австрією - залишиться взагалі без російського газу!
Насправді, це здебільшого (але не виключно) наша помилка. Оскільки дипломатична робота проводиться на вкрай низькому рівні.
Наявність Єрмака, а не профемійних дипломатів на будь яких переговорах, практично завжди призводить до мінімально можливої ефективності таких переговорів. Просто задайтесь питанням: як завхоз ОП може замінити кадрового дипломата?
Далі, ще є серйозна проблема корупції. Про неї можна говорити скільки завгодно, але кожен такий зашквар використовується нашими ворогами.
Тому можна скільки завгодно говорити про європейців, але в більшості факапів винні саме ми...
думайТЕ!
Если ты считаешь Правых, в своей стране, хорошими ребятами, то будь готов к тому, что тебя удивят Правые из соседней страны, хотя они будут придерживаться ровно тех же взглядов, что и твои Правые, но касаемо своего государства.
Ну кроме Украины, естественно
Но мы же понимаем ...
батьківщина гітлера. Нічого не змінилося.