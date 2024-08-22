Австрийские ультраправые хотят прекратить выплаты в фонд ЕС, помогающий Украине
Австрийская ультраправая Партия свободы (FPÖ) в своей предвыборной программе заявляет о намерении остановить выплаты в Европейский фонд мира, из которого ЕС помогает Украине оружием. При этом этой партии предсказывают первое место на парламентских выборах в сентябре 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст манифеста FPÖ.
В программе указано, что сегодня Австрия якобы нарушает свой нейтралитет, внося взносы в Европейский фонд мира, который сосредоточен на поддержке украинских военных.
"Мы выступаем за активную политику мира и нейтралитета – выплаты в Фонд мира ЕС должны быть прекращены. Австрия должна использовать свои деньги на собственную армию", – говорится в манифесте FPÖ.
Кроме того, в нем сказано, что "антинейтралитет" Вены относительно войны в Украине вредит больше Австрии, чем России, а длительная война создает дополнительное бремя и подпитывает цены на энергоносители.
Отдельным пунктом в программе упомянута потребность и дальше потреблять российский газ. Хотя в FPÖ отмечают, что Австрия должна уменьшить свою зависимость от других стран в сфере энергетики и следует способствовать использованию возобновляемых источников энергии, ультраправые говорят, что возобновляемые источники энергии не могут покрыть весь спрос Австрии.
"Российский газ и дальше будет вносить важный вклад в нашу безопасность поставок. Безответственные санкции, которые являются контрпродуктивным вмешательством в рынок, привели к многократному росту цены на газ. Это ставит не только частные домохозяйства, но и промышленность, особенно малые и средние предприятия, перед проблемами , которые иногда невозможно решить", – говорится в манифесте.
Напомним, австрийские власти видит "огромный риск" из-за возможности внезапного прекращения поставок российского природного газа, до сих пор попадающего в эту центральноевропейскую страну транзитом через Украину.
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То є нехтування владою Зеленського зовнішньої політики і роботи з закордоном
PS: Не припомню ні одного нашого президента який би за бугром працював краще Зеленського, сказується клоунський талант. Як правило всі с пост совєтскою мордою дуже уважно бумажки читали.
Те ж буде і з Австрією - залишиться взагалі без російського газу!
Насправді, це здебільшого (але не виключно) наша помилка. Оскільки дипломатична робота проводиться на вкрай низькому рівні.
Наявність Єрмака, а не профемійних дипломатів на будь яких переговорах, практично завжди призводить до мінімально можливої ефективності таких переговорів. Просто задайтесь питанням: як завхоз ОП може замінити кадрового дипломата?
Далі, ще є серйозна проблема корупції. Про неї можна говорити скільки завгодно, але кожен такий зашквар використовується нашими ворогами.
Тому можна скільки завгодно говорити про європейців, але в більшості факапів винні саме ми...
думайТЕ!
Если ты считаешь Правых, в своей стране, хорошими ребятами, то будь готов к тому, что тебя удивят Правые из соседней страны, хотя они будут придерживаться ровно тех же взглядов, что и твои Правые, но касаемо своего государства.
Ну кроме Украины, естественно
Но мы же понимаем ...
батьківщина гітлера. Нічого не змінилося.