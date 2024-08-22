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Австрийские ультраправые хотят прекратить выплаты в фонд ЕС, помогающий Украине

австрія

Австрийская ультраправая Партия свободы (FPÖ) в своей предвыборной программе заявляет о намерении остановить выплаты в Европейский фонд мира, из которого ЕС помогает Украине оружием. При этом этой партии предсказывают первое место на парламентских выборах в сентябре 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст манифеста FPÖ.

В программе указано, что сегодня Австрия якобы нарушает свой нейтралитет, внося взносы в Европейский фонд мира, который сосредоточен на поддержке украинских военных.

"Мы выступаем за активную политику мира и нейтралитета – выплаты в Фонд мира ЕС должны быть прекращены. Австрия должна использовать свои деньги на собственную армию", – говорится в манифесте FPÖ.

Кроме того, в нем сказано, что "антинейтралитет" Вены относительно войны в Украине вредит больше Австрии, чем России, а длительная война создает дополнительное бремя и подпитывает цены на энергоносители.

Отдельным пунктом в программе упомянута потребность и дальше потреблять российский газ. Хотя в FPÖ отмечают, что Австрия должна уменьшить свою зависимость от других стран в сфере энергетики и следует способствовать использованию возобновляемых источников энергии, ультраправые говорят, что возобновляемые источники энергии не могут покрыть весь спрос Австрии.

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"Российский газ и дальше будет вносить важный вклад в нашу безопасность поставок. Безответственные санкции, которые являются контрпродуктивным вмешательством в рынок, привели к многократному росту цены на газ. Это ставит не только частные домохозяйства, но и промышленность, особенно малые и средние предприятия, перед проблемами , которые иногда невозможно решить", – говорится в манифесте.

Напомним, австрийские власти видит "огромный риск" из-за возможности внезапного прекращения поставок российского природного газа, до сих пор попадающего в эту центральноевропейскую страну транзитом через Украину.

Автор: 

Австрия (807) помощь (7754) Украина (44911) Евросоюз (17059)


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Топ комментарии
+6
І така х@ня не тільки в Австрії.
То є нехтування владою Зеленського зовнішньої політики і роботи з закордоном
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22.08.2024 10:45
+4
То може перевіриш, може і цих кацапи фінансують? Вакансії є.
https://svoboda.army/ "Свобода"
https://svoboda.army/
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22.08.2024 10:51
+3
Кілька днів тому розмовляли з близькими родичами з США. Попри чисто родинні справи розмова і про війну, і про нашу політику і про політику в США, їхні вибори... Так, кілька речень. Але, чого ніколи ще не було в минулих розмовах, від них почув те, що нам тут дуже болить - наша корупція і бездарність нашої влади. До того, за весь час, навіть натяку про то не було, а тут все, їм то вже надоїло...
думайТЕ!
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22.08.2024 11:15
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То може перевіриш, може і цих кацапи фінансують? Вакансії є.
https://svoboda.army/ "Свобода"
https://svoboda.army/
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22.08.2024 10:51 Ответить
Ні, він не перевірить.
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22.08.2024 11:54 Ответить
Ти від Свободи свої щупальця забери,бо Серебрянський ліс вони тримають, а також зелені дуже підтримують Україну,що дуже не подобається таким як ти. Звідки береться така мерзота
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22.08.2024 10:53 Ответить
І така х@ня не тільки в Австрії.
То є нехтування владою Зеленського зовнішньої політики і роботи з закордоном
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22.08.2024 10:45 Ответить
Да-да бл, прічом здєсь зєлєнскій ? Іди до серЛєща в чергу ставай на лизання шашличною дупи
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22.08.2024 11:18 Ответить
Тут швидше питання до австрійців, яким нафіг ця війни, хочется просто гарно жити...
PS: Не припомню ні одного нашого президента який би за бугром працював краще Зеленського, сказується клоунський талант. Як правило всі с пост совєтскою мордою дуже уважно бумажки читали.
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22.08.2024 15:14 Ответить
Австрійці забули п"ятирічну радянську окупацію? Чи вони думають "відсидіться" в оточенні країн НАТО? Так кацапам військ не вистачить - газопровід охоронять! Гримітиме по усіх "нитках" на території України Лука он кацапам пропонував кинуть паливопровід з солярою на Полісся - бо ми кацапам перебили логістику з пальним (спалили ешелон "горючки" і енергійно вибивали паливозаправники на дорогах)Так їх командувач сказав що у нього стільки військ немає - щоб той трубопровід охоронять! Посля того кацапи чкурнули з Полісся
Те ж буде і з Австрією - залишиться взагалі без російського газу!
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22.08.2024 10:46 Ответить
Звернення до минулого Європи та окремих країн - марна справа. Вони живуть тут і зараз, а оскільки ніяких проблем не відчувають, то їм по барабану наша війна. Жорстко, але такі реалії.
Насправді, це здебільшого (але не виключно) наша помилка. Оскільки дипломатична робота проводиться на вкрай низькому рівні.

Наявність Єрмака, а не профемійних дипломатів на будь яких переговорах, практично завжди призводить до мінімально можливої ефективності таких переговорів. Просто задайтесь питанням: як завхоз ОП може замінити кадрового дипломата?

Далі, ще є серйозна проблема корупції. Про неї можна говорити скільки завгодно, але кожен такий зашквар використовується нашими ворогами.

Тому можна скільки завгодно говорити про європейців, але в більшості факапів винні саме ми...
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22.08.2024 11:19 Ответить
Звичайно бл забули, ще нагадай їм про часи Австро-Угорської імперії . Україна і досі під час війни гоне газ і нафту без проблем.
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22.08.2024 11:22 Ответить
Щоб не мати таких публікацій, Україна повинна наростити випуск своєї зброї, техніки. Тут учора був анонс про відкриття нової української платформи для нових технологій, навіть місце вказано було. Питання навіщо? Для дронів?
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22.08.2024 10:56 Ответить
Яка зброя, коли через день корупційні скандали як не на мільйони так на мільярди? І це не рахуючи ,що вони там за хню понаписували в бюджеті і всі ці дебільні тендера на закупівлі всякого мотлоху.
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22.08.2024 11:25 Ответить
"Ультранаціоналісти" це реакція народу на комуністів які захопили все в Європі.
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22.08.2024 11:10 Ответить
Кілька днів тому розмовляли з близькими родичами з США. Попри чисто родинні справи розмова і про війну, і про нашу політику і про політику в США, їхні вибори... Так, кілька речень. Але, чого ніколи ще не було в минулих розмовах, від них почув те, що нам тут дуже болить - наша корупція і бездарність нашої влади. До того, за весь час, навіть натяку про то не було, а тут все, їм то вже надоїло...
думайТЕ!
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22.08.2024 11:15 Ответить
Вони напевне повоювати хочуть
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22.08.2024 11:18 Ответить
А там і до Відня недалеко...
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22.08.2024 11:22 Ответить
Чекають путлєра на весілля...
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22.08.2024 11:23 Ответить
Проблема в том, что правые в любой стране придерживаются одних и тех же взглядов, касаемо своего государства. Пометка УЛЬТРА, говорит о том, что они менее склонны к компромиссам.

Если ты считаешь Правых, в своей стране, хорошими ребятами, то будь готов к тому, что тебя удивят Правые из соседней страны, хотя они будут придерживаться ровно тех же взглядов, что и твои Правые, но касаемо своего государства.
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22.08.2024 11:33 Ответить
УЛЬТРА говорит о том что за деньги они свою маму на площади *****. А за миллиарды ***** они будут ковровые дорожки прокладывать перед рашистскими танками к себе домой. Вот и все. И ничего общего с патриотизмом слово УЛЬТРА не имеет. Иначе бы они с ****** не сосались в засос. То же самое во Франции с проституткой Лепен и тд....
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22.08.2024 12:07 Ответить
А сможете назвать страну, в которой порядочные Правые, а не подстилки русских.
Ну кроме Украины, естественно
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22.08.2024 12:43 Ответить
Перекрити їм газ і все.
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22.08.2024 11:35 Ответить
Проще перекрыть транзит через Украину, чтобы два раза не вставать.
Но мы же понимаем ...
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22.08.2024 20:48 Ответить
Ультраправые хотят увидеть в Австрии рашистские танки и концлагеря. Об етом должна украинская пропаганда обяснять австрийцам и другим европейцам. К сожалению всю Европу заполонили только рашистские пропагандоны.
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22.08.2024 11:54 Ответить
Так Правые это хорошо или плохо ?
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22.08.2024 20:49 Ответить
тривала війна створює додатковий тягар і підживлює ціни на енергоносії...

батьківщина гітлера. Нічого не змінилося.
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23.08.2024 02:16 Ответить
 
 