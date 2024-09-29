Сборная Украины по футзалу вышла в полуфинал Чемпионата мира впервые за 28 лет

Сборная Украины по футзалу победила сборную Венесуэлы и вышла в полуфинал Чемпионата мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Чемпион.

Матч завершился со счетом 9:4 в пользу украинцев.

Три мяча за сборную забил Даниил Абашин, еще по одному забили Шотурма, Швед, Семенченко, Сухов, Чернявский и Микитюк.

Последний раз Украина была в полуфинале Чемпионата мира в 1996 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские шахматисты призвали не возвращать россиян и белорусов на международные соревнования