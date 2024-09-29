РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11982 посетителя онлайн
Новости
3 902 4

Сборная Украины по футзалу вышла в полуфинал Чемпионата мира впервые за 28 лет

Збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Чемпіонату світу

Сборная Украины по футзалу победила сборную Венесуэлы и вышла в полуфинал Чемпионата мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Чемпион.

Матч завершился со счетом 9:4 в пользу украинцев.

Три мяча за сборную забил Даниил Абашин, еще по одному забили Шотурма, Швед, Семенченко, Сухов, Чернявский и Микитюк.

Последний раз Украина была в полуфинале Чемпионата мира в 1996 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские шахматисты призвали не возвращать россиян и белорусов на международные соревнования

Автор: 

сборная Украины (272) спорт (2429)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці. Особливо Сухов - голкіпер який забив як нападник. це круто.
показать весь комментарий
29.09.2024 22:43 Ответить
Я не знав, що Венесуела у футбол грає. За футзал, то я мало знаю. Але вітаємо Наших Хлопаків - виграйте цей турнір для України!
показать весь комментарий
29.09.2024 22:46 Ответить
Ти не знав, бо футболом не цікавишся.) Венесуела, наприклад, у відбірковому турнірі ЧС-2026 від Південної Америки на цей момент має 10 очок - стільки ж, скільки і Бразилія, і знаходиться в зоні потрапляння на чемпіонат світу. Це про великий футбол. У футзал вони теж грають, як бачиш.
показать весь комментарий
29.09.2024 23:03 Ответить
У Ташкенті на "Хумо Арені" відбувся матч 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому путівку до півфіналу турніру розіграли національні збірні України та Венесуели. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 9:4.

У першому таймі команди забили на двох аж вісім м'ячів. Венесуельці двічі відігравалися, роблячи рахунок 1:1 та 3:3, проте на відпочинок підопічні Олександра Косенка пішли за гандикапу у два голи.

Після перерви "синьо-жовті" збільшили свою перевагу й отримали путівку до півфіналу. Цікаво, що один із голів на рахунку нашого голкіпера Олександра Сухова.

Головним героєм гри став Данило Абакшин, який у першій половині відзначився хет-триком, а після перерви зробив дві результативні передачі - на Ростислава Семенченка та Миколу Микитюка.

У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом. (c)
показать весь комментарий
29.09.2024 22:56 Ответить
 
 