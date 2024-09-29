Сборная Украины по футзалу вышла в полуфинал Чемпионата мира впервые за 28 лет
Сборная Украины по футзалу победила сборную Венесуэлы и вышла в полуфинал Чемпионата мира.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Чемпион.
Матч завершился со счетом 9:4 в пользу украинцев.
Три мяча за сборную забил Даниил Абашин, еще по одному забили Шотурма, Швед, Семенченко, Сухов, Чернявский и Микитюк.
Последний раз Украина была в полуфинале Чемпионата мира в 1996 году.
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У першому таймі команди забили на двох аж вісім м'ячів. Венесуельці двічі відігравалися, роблячи рахунок 1:1 та 3:3, проте на відпочинок підопічні Олександра Косенка пішли за гандикапу у два голи.
Після перерви "синьо-жовті" збільшили свою перевагу й отримали путівку до півфіналу. Цікаво, що один із голів на рахунку нашого голкіпера Олександра Сухова.
Головним героєм гри став Данило Абакшин, який у першій половині відзначився хет-триком, а після перерви зробив дві результативні передачі - на Ростислава Семенченка та Миколу Микитюка.
У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом. (c)