Збірна України з футзалу вийшла в півфінал Чемпіонату світу вперше за 28 років
Збірна України з футзалу перемогла збірну Венесуели та вийшла до півфіналу Чемпіонату світу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Чемпіон.
Матч завершився з рахунком 9:4 на користь українців.
Три м'ячі за збірну забив Данило Абашин, ще по одному забили Шотурма, Швед, Семенченко, Сухов, Чернявський та Микитюк.
Востаннє Україна була в півфіналі Чемпіонату світу в 1996 році.
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У першому таймі команди забили на двох аж вісім м'ячів. Венесуельці двічі відігравалися, роблячи рахунок 1:1 та 3:3, проте на відпочинок підопічні Олександра Косенка пішли за гандикапу у два голи.
Після перерви "синьо-жовті" збільшили свою перевагу й отримали путівку до півфіналу. Цікаво, що один із голів на рахунку нашого голкіпера Олександра Сухова.
Головним героєм гри став Данило Абакшин, який у першій половині відзначився хет-триком, а після перерви зробив дві результативні передачі - на Ростислава Семенченка та Миколу Микитюка.
У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом. (c)