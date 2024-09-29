Збірна України з футзалу вийшла в півфінал Чемпіонату світу вперше за 28 років

Збірна України з футзалу перемогла збірну Венесуели та вийшла до півфіналу Чемпіонату світу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Чемпіон.

Матч завершився з рахунком 9:4 на користь українців.

Три м'ячі за збірну забив Данило Абашин, ще по одному забили Шотурма, Швед, Семенченко, Сухов, Чернявський та Микитюк.

Востаннє Україна була в півфіналі Чемпіонату світу в 1996 році.

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