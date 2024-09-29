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Збірна України з футзалу вийшла в півфінал Чемпіонату світу вперше за 28 років

Збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Чемпіонату світу

Збірна України з футзалу перемогла збірну Венесуели та вийшла до півфіналу Чемпіонату світу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Чемпіон.

Матч завершився з рахунком 9:4 на користь українців.

Три м'ячі за збірну забив Данило Абашин, ще по одному забили Шотурма, Швед, Семенченко, Сухов, Чернявський та Микитюк.

Востаннє Україна була в півфіналі Чемпіонату світу в 1996 році.

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Автор: 

Збірна України (144) спорт (1621)


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Молодці. Особливо Сухов - голкіпер який забив як нападник. це круто.
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29.09.2024 22:43 Відповісти
Я не знав, що Венесуела у футбол грає. За футзал, то я мало знаю. Але вітаємо Наших Хлопаків - виграйте цей турнір для України!
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29.09.2024 22:46 Відповісти
Ти не знав, бо футболом не цікавишся.) Венесуела, наприклад, у відбірковому турнірі ЧС-2026 від Південної Америки на цей момент має 10 очок - стільки ж, скільки і Бразилія, і знаходиться в зоні потрапляння на чемпіонат світу. Це про великий футбол. У футзал вони теж грають, як бачиш.
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29.09.2024 23:03 Відповісти
У Ташкенті на "Хумо Арені" відбувся матч 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому путівку до півфіналу турніру розіграли національні збірні України та Венесуели. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 9:4.

У першому таймі команди забили на двох аж вісім м'ячів. Венесуельці двічі відігравалися, роблячи рахунок 1:1 та 3:3, проте на відпочинок підопічні Олександра Косенка пішли за гандикапу у два голи.

Після перерви "синьо-жовті" збільшили свою перевагу й отримали путівку до півфіналу. Цікаво, що один із голів на рахунку нашого голкіпера Олександра Сухова.

Головним героєм гри став Данило Абакшин, який у першій половині відзначився хет-триком, а після перерви зробив дві результативні передачі - на Ростислава Семенченка та Миколу Микитюка.

У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом. (c)
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29.09.2024 22:56 Відповісти
 
 