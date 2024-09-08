Збірна України посіла 7 місце у медальному заліку Паралімпіади-2024, здобувши 82 нагороди
Збірна України завершила виступи на Паралімпіаді-2024 на 7 місці в медальному заліку, здобувши 82 нагороди.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
За кількістю нагород українці посіли 5 місце.
Наші спортсмени вибороли:
- 22 золоті;
- 28 срібних;
- 32 бронзові медалі.
40 з них, здобули українські плавці. Найбільше індивідуальних нагород (5) у плавця Андрія Трусова
Перше місце у медальному заліку посіла збірна Китаю (220 медалей), друге у Великої Британії (124 медалі), третє в США (105 медалей).
Топ коментарі
+10 Лазоренко Лариса
показати весь коментар08.09.2024 19:58
+9 Анатолий Воробей b9b3d431
показати весь коментар08.09.2024 18:40
+7 Любо Неожиданнов
показати весь коментар08.09.2024 18:45
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Дивитись на їх змагання справжне задоволення - вакцина життєлюбства і сили волі!
Я в захваті від цих Людей!
Дякую кожному хто боровся і бореться за життя на всіх фронтах! Ваш приклад надихає цінувати життя!
Дякую ЗСУ і всім хто забезпечує Україну і її громадян правом бути вільними!