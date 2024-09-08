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Паралімпіада (184) спорт (1596)

Збірна України посіла 7 місце у медальному заліку Паралімпіади-2024, здобувши 82 нагороди

Український плавець Андрій Трусов здобув 5 медалей на Паралімпіаді-2024

Збірна України завершила виступи на Паралімпіаді-2024 на 7 місці в медальному заліку, здобувши 82 нагороди.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За кількістю нагород українці посіли 5 місце.

Наші спортсмени вибороли:

  • 22 золоті;
  • 28 срібних;
  • 32 бронзові медалі.

40 з них, здобули українські плавці. Найбільше індивідуальних нагород (5) у плавця Андрія Трусова 

Перше місце у медальному заліку посіла збірна Китаю (220 медалей), друге у Великої Британії (124 медалі), третє в США (105 медалей).

Читайте: 9 медалей, серед яких 2 золоті, здобули українські паралімпійці за минулий день

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Топ коментарі
+10
Наші параолімпійці реально надихають своєю силою витримки, прагненням перемоги і безмежним оптимізмом!
Дивитись на їх змагання справжне задоволення - вакцина життєлюбства і сили волі!
Я в захваті від цих Людей!
Дякую кожному хто боровся і бореться за життя на всіх фронтах! Ваш приклад надихає цінувати життя!
Дякую ЗСУ і всім хто забезпечує Україну і її громадян правом бути вільними!
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08.09.2024 19:58
+9
Молодці, ви найкращі.
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08.09.2024 18:40
+7
Молодці!!!
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08.09.2024 18:45
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08.09.2024 18:37 Відповісти
Молодці, ви найкращі.
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08.09.2024 18:40 Відповісти
Молодці!!!
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08.09.2024 18:45 Відповісти
Таке враження що в Україні вигідніше бути інвалідом чим нормальною і успішною особою .
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08.09.2024 18:46 Відповісти
Молодці!!! Вітаємо!!!
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08.09.2024 19:10 Відповісти
Молодці!Спасибі вам велике хоч трохи розрадили в тому жахливому сьогоденні!Ось з кого треба брати приклад нашим бугаям зі збірної по футболу.Реброва треба гнати сцяними тряпками,в якої збірної вони можуть виграти?
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08.09.2024 19:24 Відповісти
Красунчики! Шана та повага! Основні олімпійці та нікчемні футболісти збірної України мають брати з вас приклад! Дякую!
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08.09.2024 19:37 Відповісти
Вся ця олімпійська вистава обійдеться в 222 мільони гривень лише на призові. Сподіваюся, враховуючи сьогодення, що на наступній олімпіаді доведеться викласти більшу суму. З усього цього один позитивний момент - Україна була, є і буде.
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08.09.2024 19:38 Відповісти
Наші параолімпійці реально надихають своєю силою витримки, прагненням перемоги і безмежним оптимізмом!
Дивитись на їх змагання справжне задоволення - вакцина життєлюбства і сили волі!
Я в захваті від цих Людей!
Дякую кожному хто боровся і бореться за життя на всіх фронтах! Ваш приклад надихає цінувати життя!
Дякую ЗСУ і всім хто забезпечує Україну і її громадян правом бути вільними!
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08.09.2024 19:58 Відповісти
А тепер уявіть, в яких умовах вони тренувалися. Молодці!
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08.09.2024 20:36 Відповісти
 
 