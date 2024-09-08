Сборная Украины заняла 7 место в медальном зачете Паралимпиады-2024, одержав 82 награды
Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде на 7 месте в медальном зачете, получив 82 награды.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
По количеству наград украинцы заняли 5 место.
Наши спортсмены завоевали:
- 22 золотых;
- 28 серебряных;
- 32 бронзовые медали.
40 из них получили украинские пловцы. Больше всего индивидуальных наград (5) у пловца Андрея Трусова.
Первое место в медальном зачете заняла сборная Китая (220 медалей), второе у Великобритании (124 медали), третье у США (105 медалей).
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Дивитись на їх змагання справжне задоволення - вакцина життєлюбства і сили волі!
Я в захваті від цих Людей!
Дякую кожному хто боровся і бореться за життя на всіх фронтах! Ваш приклад надихає цінувати життя!
Дякую ЗСУ і всім хто забезпечує Україну і її громадян правом бути вільними!