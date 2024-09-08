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Паралимпиада (257) спорт (2377)

Сборная Украины заняла 7 место в медальном зачете Паралимпиады-2024, одержав 82 награды

Український плавець Андрій Трусов здобув 5 медалей на Паралімпіаді-2024

Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде на 7 месте в медальном зачете, получив 82 награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

По количеству наград украинцы заняли 5 место.

Наши спортсмены завоевали:

  • 22 золотых;
  • 28 серебряных;
  • 32 бронзовые медали.

40 из них получили украинские пловцы. Больше всего индивидуальных наград (5) у пловца Андрея Трусова.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Китая (220 медалей), второе у Великобритании (124 медали), третье у США (105 медалей).

Читайте также: 9 медалей, среди которых - 2 золота, получили украинские паралимпийцы за минувший день
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Топ комментарии
+10
Наші параолімпійці реально надихають своєю силою витримки, прагненням перемоги і безмежним оптимізмом!
Дивитись на їх змагання справжне задоволення - вакцина життєлюбства і сили волі!
Я в захваті від цих Людей!
Дякую кожному хто боровся і бореться за життя на всіх фронтах! Ваш приклад надихає цінувати життя!
Дякую ЗСУ і всім хто забезпечує Україну і її громадян правом бути вільними!
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08.09.2024 19:58
+9
Молодці, ви найкращі.
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08.09.2024 18:40
+7
Молодці!!!
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08.09.2024 18:45
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08.09.2024 18:37 Ответить
Молодці, ви найкращі.
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08.09.2024 18:40 Ответить
Молодці!!!
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08.09.2024 18:45 Ответить
Таке враження що в Україні вигідніше бути інвалідом чим нормальною і успішною особою .
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08.09.2024 18:46 Ответить
Молодці!!! Вітаємо!!!
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08.09.2024 19:10 Ответить
Молодці!Спасибі вам велике хоч трохи розрадили в тому жахливому сьогоденні!Ось з кого треба брати приклад нашим бугаям зі збірної по футболу.Реброва треба гнати сцяними тряпками,в якої збірної вони можуть виграти?
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08.09.2024 19:24 Ответить
Красунчики! Шана та повага! Основні олімпійці та нікчемні футболісти збірної України мають брати з вас приклад! Дякую!
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08.09.2024 19:37 Ответить
Вся ця олімпійська вистава обійдеться в 222 мільони гривень лише на призові. Сподіваюся, враховуючи сьогодення, що на наступній олімпіаді доведеться викласти більшу суму. З усього цього один позитивний момент - Україна була, є і буде.
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08.09.2024 19:38 Ответить
Наші параолімпійці реально надихають своєю силою витримки, прагненням перемоги і безмежним оптимізмом!
Дивитись на їх змагання справжне задоволення - вакцина життєлюбства і сили волі!
Я в захваті від цих Людей!
Дякую кожному хто боровся і бореться за життя на всіх фронтах! Ваш приклад надихає цінувати життя!
Дякую ЗСУ і всім хто забезпечує Україну і її громадян правом бути вільними!
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08.09.2024 19:58 Ответить
А тепер уявіть, в яких умовах вони тренувалися. Молодці!
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08.09.2024 20:36 Ответить
 
 