Сборная Украины заняла 7 место в медальном зачете Паралимпиады-2024, одержав 82 награды

Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде на 7 месте в медальном зачете, получив 82 награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

По количеству наград украинцы заняли 5 место.

Наши спортсмены завоевали:

22 золотых;

28 серебряных;

32 бронзовые медали.

40 из них получили украинские пловцы. Больше всего индивидуальных наград (5) у пловца Андрея Трусова.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Китая (220 медалей), второе у Великобритании (124 медали), третье у США (105 медалей).

Читайте также: 9 медалей, среди которых - 2 золота, получили украинские паралимпийцы за минувший день