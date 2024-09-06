9 медалей, среди которых - 2 золота, получили украинские паралимпийцы за минувший день

9 медалей, из которых 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых, получили украинские спортсмены в восьмой день Паралимпиады-2024.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министерства молодежи и спорта.

Бронзовую медаль завоевал Павел Баль во время шоссейной гонки на хендбайке класса H5.

Три медали 5 сентября принесли в командную копилку дзюдоисты:

Наталья Николайчик (золото) в весовой категории до 48 кг (класс J1);

Анжела Гаврисюк (бронза) в весовой категории до 57 кг (класс J1);

Давид Хорава (бронза) - весовая категория до 60 кг (класс J2).

В холлболе мужская сборная Украины, в которую входят Василий Олейник, Антон Стрельчук, Федор Сидоренко, Евгений Цыганенко, Родион Жигалин, Александр Топорков, завоевали серебряные медали.

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Две бронзовые медали получили пловцы. Так, Даниил Чуфаров преодолел дистанцию в 100 метров брассом класса SB11.

Ярослав Семененко, Анна Гонтарь, Александр Комаров и Ирина Пойда получили награду в эстафете 4х50 метров комплексом.

В легкой атлетике Мария Помазан получила золотую медаль в соревнованиях по толканию ядра класса F35. А Оксана Ботурчук смогла завоевать серебро на 100 м в беге класса Т12.

Сборная Украины с 61 медалями (15 золотых, 20 серебряных, 26 бронзовых) занимает 7 место в медальном зачете.

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