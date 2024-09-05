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Паралимпиада (257) спорт (2377)

В 7-й день Паралимпиады-2024 украинские спортсмены получили 7 медалей, 4 из которых - золотые

Плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса

Украинские паралимпийцы завоевали 7 медалей (4 золотые и 3 серебряные) в 7-й соревновательный день.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Так пловцы Ярослав Денисенко и Максим Веракса завоевали золото и серебро на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S12.

Еще один пловец, Андрей Трусов, принес золото на дистанции 50 метров вольным стилем, установив новый мировой рекорд - 26,38 секунды. Ранее он завоевал три серебра.

Еще одно серебро в активе пловчихи Анны Стеценко на дистанции 100 метров вольным стилем.

Сборная Украины также стала чемпионом в смешанной эстафете по плаванию 4×100 метров вольным стилем. Это достижение Марины Поддубной, Алексея Вирченко, Ярослава Денисенко и Анны Стеценко.

Четвертое золото 4 сентября завоевала Анастасия Москаленко. Она победила в финале толкания ядра, установив новый мировой рекорд - 8 метров.

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А дебютантка Паралимпиады в Париже в толкании ядра Мария Шпитковская получила серебряную награду с результатом 12.35 метра, но в другом классе.

Украинской сборной удалось сохранить 7 место в медальном зачете Паралимпиады-2024. У наших спортсменов уже 52 медали, в частности:

  • 13 золотых;
  • 18 серебряных;
  • 21 бронзовая.

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Фигассе. Ну параолимпийцы всегда результат давали. А в нышних реалиях это ахринеть просто
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05.09.2024 01:52 Ответить
На предвоенной олимпиаде были 6ми, а сейчас наверное ужне выше 10 го? ну кажу ими не гордится! Лицо нашего героического народа! Слава сильным и настырным - они герои!
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05.09.2024 02:40 Ответить
Чого 10 ? В статті пишуть шо 7 місце
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05.09.2024 07:14 Ответить
Це здобуток Марини Піддубної, Олексія Вірченка, Ярослава Денисенка та Анни Стеценка.
Ганни Стеценко (жіночі призвіща на -ко не відмінюються )
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05.09.2024 11:24 Ответить
 
 