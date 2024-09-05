В 7-й день Паралимпиады-2024 украинские спортсмены получили 7 медалей, 4 из которых - золотые

Украинские паралимпийцы завоевали 7 медалей (4 золотые и 3 серебряные) в 7-й соревновательный день.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Так пловцы Ярослав Денисенко и Максим Веракса завоевали золото и серебро на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S12.

Еще один пловец, Андрей Трусов, принес золото на дистанции 50 метров вольным стилем, установив новый мировой рекорд - 26,38 секунды. Ранее он завоевал три серебра.

Еще одно серебро в активе пловчихи Анны Стеценко на дистанции 100 метров вольным стилем.

Сборная Украины также стала чемпионом в смешанной эстафете по плаванию 4×100 метров вольным стилем. Это достижение Марины Поддубной, Алексея Вирченко, Ярослава Денисенко и Анны Стеценко.

Четвертое золото 4 сентября завоевала Анастасия Москаленко. Она победила в финале толкания ядра, установив новый мировой рекорд - 8 метров.

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А дебютантка Паралимпиады в Париже в толкании ядра Мария Шпитковская получила серебряную награду с результатом 12.35 метра, но в другом классе.

Украинской сборной удалось сохранить 7 место в медальном зачете Паралимпиады-2024. У наших спортсменов уже 52 медали, в частности:

13 золотых;

18 серебряных;

21 бронзовая.

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