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Украинские паралимпийцы завоевали 10 медалей в шестой соревновательный день

Паралімпійська спортсменка Юлія Шуляр
Фото: Getty Images/Ulrik Pedersen

3 сентября в шестой соревновательный день Паралимпиады-2024 украинские спортсмены завоевали 10 наград.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Спорт.

Так Оксана Ботурчук стала бронзовым призером Паралимпиады-2024 в беге на 400 метров.

Пловцы Юрий Шенгур и Андрей Трусов принесли Украине золото и серебро.

В плавании на дистанции 200 метров комплексным стилем (класс SM11) серебро получил Даниил Чуфаров.

Юлия Шуляр стала чемпионкой Паралимпиады на дистанции 400 метров в классе T20.

А Александр Яровой стал паралимпийским чемпионом в толкании ядра (класс F20). В финале он получил золотую награду, обновив мировой рекорд - 17.61 метра. А его коллега Максим Коваль получил бронзовую награду.

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Игорь Нимченко стал серебряным призером заплыва на 100-метровке баттерфляем в классе S10.

В беге на 400 метров в классе T37 чемпионкой стала Наталья Кобзарь. Атлетка пробежала с лучшим временем в карьере (1:00.92 минут) и завоевала вторую медаль Игр в Париже.

В конце соревновательного дня Елена Федота-Исаева стала бронзовым призером в одиночном турнире по фехтованию на саблях (категория В): разгромила представительницу Китая со счетом 15:3.

Таким образом у сборной Украины уже 45 медали на Паралимпийских играх в Париже: 9 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая.

Наша сборная занимает 7 место в командном зачете.

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Кращі в світі спортсмени!
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04.09.2024 00:43 Ответить
Найкращі!!! Вітаємо! Радіємо! Дякуємо!
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04.09.2024 00:53 Ответить
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04.09.2024 03:36 Ответить
Молодці !!!
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04.09.2024 07:37 Ответить
 
 