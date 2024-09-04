Украинские паралимпийцы завоевали 10 медалей в шестой соревновательный день
3 сентября в шестой соревновательный день Паралимпиады-2024 украинские спортсмены завоевали 10 наград.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Спорт.
Так Оксана Ботурчук стала бронзовым призером Паралимпиады-2024 в беге на 400 метров.
Пловцы Юрий Шенгур и Андрей Трусов принесли Украине золото и серебро.
В плавании на дистанции 200 метров комплексным стилем (класс SM11) серебро получил Даниил Чуфаров.
Юлия Шуляр стала чемпионкой Паралимпиады на дистанции 400 метров в классе T20.
А Александр Яровой стал паралимпийским чемпионом в толкании ядра (класс F20). В финале он получил золотую награду, обновив мировой рекорд - 17.61 метра. А его коллега Максим Коваль получил бронзовую награду.
Игорь Нимченко стал серебряным призером заплыва на 100-метровке баттерфляем в классе S10.
В беге на 400 метров в классе T37 чемпионкой стала Наталья Кобзарь. Атлетка пробежала с лучшим временем в карьере (1:00.92 минут) и завоевала вторую медаль Игр в Париже.
В конце соревновательного дня Елена Федота-Исаева стала бронзовым призером в одиночном турнире по фехтованию на саблях (категория В): разгромила представительницу Китая со счетом 15:3.
Таким образом у сборной Украины уже 45 медали на Паралимпийских играх в Париже: 9 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая.
Наша сборная занимает 7 место в командном зачете.
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