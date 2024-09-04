Українські спортсмени здобули 10 медалей у шостий змагальний день Паралімпіади-2024

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3 вересня у шостий змагальний день Паралімпіади-2024 українські спортсмени здобули 10 нагород.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Спорт.

Так Оксана Ботурчук стала бронзовою призеркою Паралімпіади-2024 у бігу на 400 метрів.

Плавці Юрій Шенгур та Андрій Трусов принесли Україні золото та срібло.

У плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем (клас SM11) срібло здобув Данило Чуфаров.

Юлія Шуляр стала чемпіонкою Паралімпіади на дистанції 400 метрів у класі T20.

А Олександр Яровий став паралімпійським чемпіоном у штовханні ядра (клас F20). У фіналі він здобув золоту нагороду, оновивши світовий рекорд – 17.61 метра. А його колега Максим Коваль отримав бронзову нагороду.

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Ігор Німченко став срібним призером запливу на 100-метрівці батерфляєм у класі S10.

У бігу на 400 метрів у класі T37 чемпіонкою стала Наталія Кобзар. Атлетка пробігла з найкращим часом у кар'єрі (1:00.92 хвилин) та завоювала другу медаль Ігор у Парижі.

Наприкінці змагального дня Олена Федота-Ісаєва стала бронзовою призеркою в одиночному турнірі з фехтування на шаблях (категорія В): розгромила представницю Китаю з рахунком 15:3.

Таким чином у збірної України вже 45 медалей на Паралімпійських іграх у Парижі: 9 золотих, 15 срібних та 21 бронзова.

Наша збірна займає 7 місце у командному заліку.

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