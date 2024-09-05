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Паралімпіада (184) спорт (1596)

В 7 день Паралімпіади-2024 українські спортсмени здобули 7 медалей, 4 з яких золоті

Плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса

Українські паралімпійці вибороли 7 медалей (4 золоті та 3 срібні) в 7 змагальний день Паралімпіади-2024.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство молоді та спорту.

Так плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса вибороли золото та срібло на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12.

Ще один плавець, Андрій Трусов приніс золото на дистанції 50 метрів вільним стилем, встановивши новий світовий рекорд — 26,38 секунди. Раніше він здобув три срібла.

Ще одне срібло в активі плавчині Анни Стеценко на дистанції 100 метрів вільним стилем.

Збірна України також стала чемпіоном у змішаній естафеті з плавання 4×100 метрів вільним стилем. Це здобуток Марини Піддубної, Олексія Вірченка, Ярослава Денисенка та Анни Стеценка.

Четверте золото 4 вересня здобула Анастасія Москаленко. Вона перемогла у фіналі штовхання ядра, встановивши новий світовий рекорд – 8 метрів.

Також читайте: Бігун Цвєтов здобув золото Паралімпійських ігор-2024, а плавці Яременко та Вірченко – срібло та бронзу

А дебютантка Паралімпіади в Парижі у штовханні ядра Марія Шпатківська здобула срібну нагороду з результатом 12.35 метри, але в іншому класі.

Українській збірні вдалось зберегти 7 місце у медальному заліку Паралімпіади-2024. У наших спортсменів уже 52 медалі, зокрема:

  • 13 золотих;
  • 18 срібних;
  • 21 бронзова.

Читайте: Українські спортсмени здобули 10 медалей у шостий змагальний день Паралімпіади-2024

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Фигассе. Ну параолимпийцы всегда результат давали. А в нышних реалиях это ахринеть просто
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05.09.2024 01:52 Відповісти
На предвоенной олимпиаде были 6ми, а сейчас наверное ужне выше 10 го? ну кажу ими не гордится! Лицо нашего героического народа! Слава сильным и настырным - они герои!
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05.09.2024 02:40 Відповісти
Чого 10 ? В статті пишуть шо 7 місце
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05.09.2024 07:14 Відповісти
Це здобуток Марини Піддубної, Олексія Вірченка, Ярослава Денисенка та Анни Стеценка.
Ганни Стеценко (жіночі призвіща на -ко не відмінюються )
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05.09.2024 11:24 Відповісти
 
 