В 7 день Паралімпіади-2024 українські спортсмени здобули 7 медалей, 4 з яких золоті

Українські паралімпійці вибороли 7 медалей (4 золоті та 3 срібні) в 7 змагальний день Паралімпіади-2024.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство молоді та спорту.

Так плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса вибороли золото та срібло на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12.

Ще один плавець, Андрій Трусов приніс золото на дистанції 50 метрів вільним стилем, встановивши новий світовий рекорд — 26,38 секунди. Раніше він здобув три срібла.

Ще одне срібло в активі плавчині Анни Стеценко на дистанції 100 метрів вільним стилем.

Збірна України також стала чемпіоном у змішаній естафеті з плавання 4×100 метрів вільним стилем. Це здобуток Марини Піддубної, Олексія Вірченка, Ярослава Денисенка та Анни Стеценка.

Четверте золото 4 вересня здобула Анастасія Москаленко. Вона перемогла у фіналі штовхання ядра, встановивши новий світовий рекорд – 8 метрів.

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А дебютантка Паралімпіади в Парижі у штовханні ядра Марія Шпатківська здобула срібну нагороду з результатом 12.35 метри, але в іншому класі.

Українській збірні вдалось зберегти 7 місце у медальному заліку Паралімпіади-2024. У наших спортсменів уже 52 медалі, зокрема:

13 золотих;

18 срібних;

21 бронзова.

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