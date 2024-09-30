На Николаевщине враг повредил критическую инфраструктуру
В ночь на 30 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136". Враг этой ночью ударил по объекту критической инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Ночью, 30 сентября, в районе, в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры в Баштанском районе. Привлечены все необходимые службы для ликвидации последствий. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Также в течение 29 сентября враг дважды атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV. В результате чего в с. Дмитровка повреждены два жилых дома. Также в результате обстрела на открытой территории произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет.
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