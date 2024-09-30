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На Миколаївщині ворог пошкодив критичну інфраструктуру

пожежа

У ніч на 30 вересня силами та засобами Протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136". Ворог цієї ночі вдарив по об'єкту критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 30 вересня, у районі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури у Баштанському районі. Залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також протягом 29 вересня ворог двічі атакував  Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено два житлових будинки. Також внаслідок обстрілу на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

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Автор: 

Миколаївська область (2282) обстріл (28717)


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Зате ми свої 120 дронів в дупу засунули....
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30.09.2024 07:49 Відповісти
А що ж ми не захищаємо свою "критичну інфраструктуру"? Де наша ППО і ПРО? Кожен день морди мерзотників з Банкової, МО і уряду мелькають і гундосять і з дому і з-за кордону - а результат де???
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30.09.2024 09:00 Відповісти
 
 