На Миколаївщині ворог пошкодив критичну інфраструктуру

У ніч на 30 вересня силами та засобами Протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136". Ворог цієї ночі вдарив по об'єкту критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 30 вересня, у районі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури у Баштанському районі. Залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також протягом 29 вересня ворог двічі атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено два житлових будинки. Також внаслідок обстрілу на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

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