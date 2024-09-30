На Миколаївщині ворог пошкодив критичну інфраструктуру
У ніч на 30 вересня силами та засобами Протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136". Ворог цієї ночі вдарив по об'єкту критичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вночі, 30 вересня, у районі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури у Баштанському районі. Залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Також протягом 29 вересня ворог двічі атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено два житлових будинки. Також внаслідок обстрілу на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.
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