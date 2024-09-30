Через обстріли у Миколаївській області зупинено потяги: закрито перегін "Долинська–Миколаїв"

У понеділок, 30 вересня, у зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області перегін Долинська - Миколаїв закрито для руху поїздів з міркувань безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрзалізниця.

Зазначається, що у зв'язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області перегін Долинська - Миколаїв закрито для руху поїздів із міркувань безпеки. Поїзд 121/122 Київ - Миколаїв курсуватиме до ст. Долинська.

"Пасажирів просимо в будь-якому разі перебувати у вагоні до ранку і чекати на автобусний трансфер Долинська - Миколаїв, організацією якого ми займаємося просто зараз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 29 вересня було відновлено рух поїздів до та зі станції Запоріжжя-1 після масованої російської атаки по обласному центру.

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