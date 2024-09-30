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Новини
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Через обстріли у Миколаївській області зупинено потяги: закрито перегін "Долинська–Миколаїв"

Поїзд Київ-Миколаїв змінив рух

У понеділок, 30 вересня, у зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області перегін Долинська - Миколаїв закрито для руху поїздів з міркувань безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Укрзалізниця.

Зазначається, що у зв'язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області перегін Долинська - Миколаїв закрито для руху поїздів із міркувань безпеки. Поїзд 121/122 Київ - Миколаїв курсуватиме до ст. Долинська.

"Пасажирів просимо в будь-якому разі перебувати у вагоні до ранку і чекати на автобусний трансфер Долинська - Миколаїв, організацією якого ми займаємося просто зараз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень  29 вересня було відновлено рух поїздів до та зі станції Запоріжжя-1 після масованої російської атаки по обласному центру.

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Автор: 

обстріл (28717) Укрзалізниця (6865)


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Тобто *********** нову жд вздовж АЗОВА ВСУ чомусь не можуть - велика загадка
а орки українську дорогу метелять
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30.09.2024 07:23 Відповісти
..кремлівськи кроти на чолі з козирним зрадником дермаком із зеленської ОПи, що обезголовили ЗСУ звільнивши Залужного з генералами, не дарма жеруть намарадерену західну допомогу та гуманітарку..
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30.09.2024 07:48 Відповісти
 
 