Через удар РФ по Запоріжжю пошкоджено залізничний вокзал, - "УЗ"

Внаслідок ворожого обстрілу станції "Запоріжжя-1" пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 39 сполученням "Запоріжжя - Солотвино".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Як зазначається, постраждалих серед пасажирів та залізничників, за попередніми даними, немає.

За даними "УЗ", поїзди №37 "Київ - Запоріжжя-1" та №85 "Львів - Запоріжжя-1" будут прийняті на ст. "Запоріжжя-2".

Аналогічно рейси №128 "Запоріжжя-1 - Львів" буде відправлений зі станції "Запоріжжя-2".

"Зі станції "Запоріжжя-1" до станції "Запоріжжя-2" довозимо трансферними автобусами, поїзди чекатимуть пасажирів на посадку. У поїзді 40 Запоріжжя - Солотвине залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони, відправка відбудеться протягом години", - згодом додали в "Укрзалізниці".

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі. За якийсь час в ОВА повідомили, що жінку дістали з-під завалів, її госпіталізували.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані.