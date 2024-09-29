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Новини
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Через удар РФ по Запоріжжю пошкоджено залізничний вокзал, - "УЗ"

Удар КАБом по Запоріжжю

Внаслідок ворожого обстрілу станції "Запоріжжя-1" пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 39 сполученням "Запоріжжя - Солотвино".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Як зазначається, постраждалих серед пасажирів та залізничників, за попередніми даними, немає.

За даними "УЗ", поїзди №37 "Київ - Запоріжжя-1" та №85 "Львів - Запоріжжя-1" будут прийняті на ст. "Запоріжжя-2".

Аналогічно рейси №128 "Запоріжжя-1 - Львів" буде відправлений зі станції "Запоріжжя-2".

"Зі станції "Запоріжжя-1" до станції "Запоріжжя-2" довозимо трансферними автобусами, поїзди чекатимуть пасажирів на посадку. У поїзді 40 Запоріжжя - Солотвине залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони, відправка відбудеться протягом години", - згодом додали в "Укрзалізниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За місяць окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі майже 50 разів

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі. За якийсь час в ОВА повідомили, що жінку дістали з-під завалів, її госпіталізували.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані. 

Автор: 

Запоріжжя (2282) обстріл (28687) Укрзалізниця (6865)


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Топ коментарі
+9
Це все маячня. Який Токмак і Мелітополь? З перших днів, наступ почався невдало. В Запоріжжі цілодобово вили сирени швидких, везли поранених. Ніякої артпідготовки, я перед цим не чув. Авіація не працювала. Генерал-ікона, кинув хлопців, ногами розміновувати мінні загородження
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29.09.2024 10:17
+8
Російські фашисти готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку.

Дивно, за Залужного ЗСУ звільнили Роботине, готувались звільняти Токмак і Мелітополь. Це було б головним розгромом рашистів, чия орда була б роз'єднана на три частини, а ЗСУ контролювали би логістику військ рф.

Але, втрутився агент Козир, і ми отримали посилення позицій військ ворога.
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29.09.2024 10:07
+7
О, бачу , прорвало зелену каналізацію. При тригерному слові "Залужний" команда фас від ОПи.
''
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29.09.2024 10:29
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то, вже можна лупити по кацапській залізниці, чи то вони ненавмисно?
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29.09.2024 10:05 Відповісти
Російські фашисти готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку.

Дивно, за Залужного ЗСУ звільнили Роботине, готувались звільняти Токмак і Мелітополь. Це було б головним розгромом рашистів, чия орда була б роз'єднана на три частини, а ЗСУ контролювали би логістику військ рф.

Але, втрутився агент Козир, і ми отримали посилення позицій військ ворога.
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29.09.2024 10:07 Відповісти
Це все маячня. Який Токмак і Мелітополь? З перших днів, наступ почався невдало. В Запоріжжі цілодобово вили сирени швидких, везли поранених. Ніякої артпідготовки, я перед цим не чув. Авіація не працювала. Генерал-ікона, кинув хлопців, ногами розміновувати мінні загородження
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29.09.2024 10:17 Відповісти
О, бачу , прорвало зелену каналізацію. При тригерному слові "Залужний" команда фас від ОПи.
''
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29.09.2024 10:29 Відповісти
Чтобы штурмовать в самом защищенном месте, где 3 бетонные линии обороны, без артподготовки, без прекрытия авиации надо быть либо идиотом, либо предателем.
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29.09.2024 11:01 Відповісти
Безугла, то ти пишеш зразу з трьох акаунтів, бо побачила слово "Залужний"?
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29.09.2024 10:35 Відповісти
Нужно отметить, что сам Залужный признал неудачу своего замысла в своих последующих заявлениях... там где он рассказал, как отправился читать книжку генерала Смирнова 1941 года издания...
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29.09.2024 10:45 Відповісти
Из под Токмака работают бомбами с комплектом умпб д30, они летят примерно на 90-100 км и достают почти до центра Запорожья... Их делают не так много, как простых КАБов, но 3-5 штук в день клепают... Чтобы отогнать этих уродов нужны ф16 с дальнобойной ракетой на 120 км...
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29.09.2024 10:43 Відповісти
Они не до центра достают, они на весь город достают походу.
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29.09.2024 10:58 Відповісти
Яку до речі нам нарешті надали в новому пакеті допомоги США...
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29.09.2024 11:47 Відповісти
А тепер цікаве запитання..
А де розпіарені Зеленським та ОПою
F-16?!!
Які мали б зупинити такі дії ворожої авіації..?!!
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29.09.2024 11:46 Відповісти
 
 