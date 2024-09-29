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Из-за удара РФ по Запорожью поврежден железнодорожный вокзал, - "УЗ"

Удар КАБом по Запоріжжю

В результате вражеского обстрела станции "Запорожье-1" повреждено здание вокзала и окна в поезде № 39 сообщением "Запорожье - Солотвино".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

Как отмечается, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников, по предварительным данным, нет.

По данным "УЗ", поезда №37 "Киев - Запорожье-1" и №85 "Львов - Запорожье-1" будут приняты на ст. "Запорожье-2".

Аналогично рейс №128 "Запорожье-1 - Львов" будет отправлен со станции "Запорожье-2".

"Со станции "Запорожье-1" до станции "Запорожье-2" довозим трансферными автобусами, поезда будут ждать пассажиров на посадку. В поезде 40 Запорожье - Солотвино железнодорожники оперативно заменили поврежденные вагоны, отправка состоится в течение часа", - впоследствии добавили в "Укрзализныце".

Также смотрите: Авиаудар РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до 11 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди. Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье. Через некоторое время в ОВА сообщили, что женщину достали из-под завалов, ее госпитализировали.

Позже Федоров сообщил, что количество раненых в Запорожье возросло до 6, один человек в тяжелом состоянии.

Автор: 

Запорожье (2668) обстрел (27366) Укрзализныця (2753)


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Топ комментарии
+9
Це все маячня. Який Токмак і Мелітополь? З перших днів, наступ почався невдало. В Запоріжжі цілодобово вили сирени швидких, везли поранених. Ніякої артпідготовки, я перед цим не чув. Авіація не працювала. Генерал-ікона, кинув хлопців, ногами розміновувати мінні загородження
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29.09.2024 10:17
+8
Російські фашисти готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку.

Дивно, за Залужного ЗСУ звільнили Роботине, готувались звільняти Токмак і Мелітополь. Це було б головним розгромом рашистів, чия орда була б роз'єднана на три частини, а ЗСУ контролювали би логістику військ рф.

Але, втрутився агент Козир, і ми отримали посилення позицій військ ворога.
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29.09.2024 10:07
+7
О, бачу , прорвало зелену каналізацію. При тригерному слові "Залужний" команда фас від ОПи.
''
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29.09.2024 10:29
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то, вже можна лупити по кацапській залізниці, чи то вони ненавмисно?
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29.09.2024 10:05 Ответить
Російські фашисти готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку.

Дивно, за Залужного ЗСУ звільнили Роботине, готувались звільняти Токмак і Мелітополь. Це було б головним розгромом рашистів, чия орда була б роз'єднана на три частини, а ЗСУ контролювали би логістику військ рф.

Але, втрутився агент Козир, і ми отримали посилення позицій військ ворога.
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29.09.2024 10:07 Ответить
Це все маячня. Який Токмак і Мелітополь? З перших днів, наступ почався невдало. В Запоріжжі цілодобово вили сирени швидких, везли поранених. Ніякої артпідготовки, я перед цим не чув. Авіація не працювала. Генерал-ікона, кинув хлопців, ногами розміновувати мінні загородження
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29.09.2024 10:17 Ответить
О, бачу , прорвало зелену каналізацію. При тригерному слові "Залужний" команда фас від ОПи.
''
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29.09.2024 10:29 Ответить
Чтобы штурмовать в самом защищенном месте, где 3 бетонные линии обороны, без артподготовки, без прекрытия авиации надо быть либо идиотом, либо предателем.
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29.09.2024 11:01 Ответить
Безугла, то ти пишеш зразу з трьох акаунтів, бо побачила слово "Залужний"?
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29.09.2024 10:35 Ответить
Нужно отметить, что сам Залужный признал неудачу своего замысла в своих последующих заявлениях... там где он рассказал, как отправился читать книжку генерала Смирнова 1941 года издания...
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29.09.2024 10:45 Ответить
Из под Токмака работают бомбами с комплектом умпб д30, они летят примерно на 90-100 км и достают почти до центра Запорожья... Их делают не так много, как простых КАБов, но 3-5 штук в день клепают... Чтобы отогнать этих уродов нужны ф16 с дальнобойной ракетой на 120 км...
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29.09.2024 10:43 Ответить
Они не до центра достают, они на весь город достают походу.
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29.09.2024 10:58 Ответить
Яку до речі нам нарешті надали в новому пакеті допомоги США...
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29.09.2024 11:47 Ответить
А тепер цікаве запитання..
А де розпіарені Зеленським та ОПою
F-16?!!
Які мали б зупинити такі дії ворожої авіації..?!!
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29.09.2024 11:46 Ответить
 
 