Из-за удара РФ по Запорожью поврежден железнодорожный вокзал, - "УЗ"

В результате вражеского обстрела станции "Запорожье-1" повреждено здание вокзала и окна в поезде № 39 сообщением "Запорожье - Солотвино".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

Как отмечается, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников, по предварительным данным, нет.

По данным "УЗ", поезда №37 "Киев - Запорожье-1" и №85 "Львов - Запорожье-1" будут приняты на ст. "Запорожье-2".

Аналогично рейс №128 "Запорожье-1 - Львов" будет отправлен со станции "Запорожье-2".

"Со станции "Запорожье-1" до станции "Запорожье-2" довозим трансферными автобусами, поезда будут ждать пассажиров на посадку. В поезде 40 Запорожье - Солотвино железнодорожники оперативно заменили поврежденные вагоны, отправка состоится в течение часа", - впоследствии добавили в "Укрзализныце".

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди. Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье. Через некоторое время в ОВА сообщили, что женщину достали из-под завалов, ее госпитализировали.

Позже Федоров сообщил, что количество раненых в Запорожье возросло до 6, один человек в тяжелом состоянии.