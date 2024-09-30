Из-за обстрелов в Николаевской области остановлены поезда: закрыт перегон "Долинская-Николаев"
В понедельник, 30 сентября, в связи с вражеским обстрелом в Николаевской области перегон Долинская - Николаев закрыт для движения поездов из соображений безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрзализныця.
Отмечается, что в связи с вражеским обстрелом в Николаевской области перегон Долинская - Николаев закрыт для движения поездов из соображений безопасности. Поезд 121/122 Киев - Николаев будет курсировать до ст. Долинская.
"Пассажиров просим в любом случае находиться в вагоне до утра и ждать автобусный трансфер Долинская - Николаев, организацией которого мы занимаемся прямо сейчас", - говорится в сообщении.
Напомним, днем 29 сентября было восстановлено движение поездов до и со станции Запорожье-1 после массированной российской атаки по областному центру.
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