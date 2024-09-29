На Запорожье возобновили движение поездов после российского удара, - "Укрзалізниця"
Движение поездов до и со станции Запорожье-1 восстановлено после массированной российской атаки по областному центру.
Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці", информирует Цензор.НЕТ.
"Железнодорожники оперативно восстановили поврежденные участки пути, сейчас работаем над восстановлением питания", - отмечается в сообщении.
В "УЗ" добавили, что сейчас все поезда в регионе движутся под резервными тепловозами. Это может генерировать незначительные задержки, но ни один рейс не отменен.
Российская атака по Запорожью
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди. Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье. Через некоторое время в ОВА сообщили, что женщину достали из-под завалов, ее госпитализировали.
Позже Федоров сообщил, что количество раненых в Запорожье возросло до 6, один человек - в тяжелом состоянии.
Впоследствии в МВД сообщили, что в городе завершены поисково-спасательные работы на месте попадания вражеских КАБов. По данным правоохранителей, в результате российских авиаударов 14 человек получили ранения.
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Ховатись там нема куди. Родичі сидять по ночах біля стіни, що вже буде. А літає там щодня. Війна у повітрі.