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Новости Война
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На Запорожье возобновили движение поездов после российского удара, - "Укрзалізниця"

У Запоріжжі відновлено рух поїздів

Движение поездов до и со станции Запорожье-1 восстановлено после массированной российской атаки по областному центру.

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці", информирует Цензор.НЕТ.

"Железнодорожники оперативно восстановили поврежденные участки пути, сейчас работаем над восстановлением питания", - отмечается в сообщении.

В "УЗ" добавили, что сейчас все поезда в регионе движутся под резервными тепловозами. Это может генерировать незначительные задержки, но ни один рейс не отменен.

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Российская атака по Запорожью

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди. Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье. Через некоторое время в ОВА сообщили, что женщину достали из-под завалов, ее госпитализировали.

Позже Федоров сообщил, что количество раненых в Запорожье возросло до 6, один человек - в тяжелом состоянии.

Впоследствии в МВД сообщили, что в городе завершены поисково-спасательные работы на месте попадания вражеских КАБов. По данным правоохранителей, в результате российских авиаударов 14 человек получили ранения.

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Запорожье (2668) поезд (1026) Укрзализныця (2753)


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Вважаю в Запоріжжі вже неможливо нормально жити.
Ховатись там нема куди. Родичі сидять по ночах біля стіни, що вже буде. А літає там щодня. Війна у повітрі.
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29.09.2024 17:45 Ответить
 
 