Удар РФ по Запорожью: завершены поисково-спасательные работы. ФОТО
В Запорожье завершены поисково-спасательные работы на месте попадания вражеских КАБов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
По данным правоохранителей, в результате российских авиаударов 14 человек получили ранения.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди. Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье. Через некоторое время в ОВА сообщили, что женщину достали из-под завалов, ее госпитализировали.
Позже Федоров сообщил, что количество раненых в Запорожье возросло до 6, один человек в тяжелом состоянии. По обновленной информации, количество раненых возросло до 14, среди них - подросток.
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