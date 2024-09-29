Удар РФ по Запоріжжю: завершено пошуково-рятувальні роботи. ФОТО
У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ворожих КАБів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
За даними правоохоронців, внаслідок російських авіаударів 14 людей отримали поранення.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі. За якийсь час в ОВА повідомили, що жінку дістали з-під завалів, її госпіталізували.
Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані. За оновленою інформацією, кількість поранених зросла до 14, серед них - підліток.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль