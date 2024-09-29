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Удар РФ по Запоріжжю: завершено пошуково-рятувальні роботи. ФОТО

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ворожих КАБів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

За даними правоохоронців, внаслідок російських авіаударів 14 людей отримали поранення.

удар по Запоріжжю
удар по Запоріжжю
удар по Запоріжжю

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі внаслідок атак, які ворог здійснював чотири дні поспіль, 40 постраждалих

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі. За якийсь час в ОВА повідомили, що жінку дістали з-під завалів, її госпіталізували.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані. За оновленою інформацією, кількість поранених зросла до 14, серед них - підліток.

Автор: 

Запоріжжя (2285) обстріл (28717)


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Де наша отвєтка по складах щоб під...ри гасили пожежі і у них не було часу на запуст ракет?Верховний відосиком потужним відповість?
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29.09.2024 14:11 Відповісти
Взагалі то там сьогодні теж було весело але замало як на мене
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29.09.2024 14:42 Відповісти
Не слушайте никого, бейте по москве и война закончится через 2 часа
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29.09.2024 16:03 Відповісти
 
 