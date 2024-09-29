Удар РФ по Запоріжжю: завершено пошуково-рятувальні роботи. ФОТО

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ворожих КАБів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

За даними правоохоронців, внаслідок російських авіаударів 14 людей отримали поранення.







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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі. За якийсь час в ОВА повідомили, що жінку дістали з-під завалів, її госпіталізували.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані. За оновленою інформацією, кількість поранених зросла до 14, серед них - підліток.