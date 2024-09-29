У Запоріжжі відновили рух поїздів після російського удару, - "Укрзалізниця"

Рух поїздів до та зі станції Запоріжжя-1 відновлено після масованої російської атаки по обласному центру.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії, зараз працюємо над відновленням живлення", - зазначається в повідомленні.

В "УЗ" додали, що наразі всі поїзди в регіоні рухаються під резервними тепловозами. Це може генерувати незначні затримки, але жоден рейс не скасовано.

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Російська атака по Запоріжжю

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі. За якийсь час в ОВА повідомили, що жінку дістали з-під завалів, її госпіталізували.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані.

Згодом у МВС повідомили, що у місті завершено пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ворожих КАБів. За даними правоохоронців, внаслідок російських авіаударів 14 людей дістали поранення.

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