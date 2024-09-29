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Новини Війна
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У Запоріжжі відновили рух поїздів після російського удару, - "Укрзалізниця"

У Запоріжжі відновлено рух поїздів

Рух поїздів до та зі станції Запоріжжя-1 відновлено після масованої російської атаки по обласному центру.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії, зараз працюємо над відновленням живлення", - зазначається в повідомленні.

В "УЗ" додали, що наразі всі поїзди в регіоні рухаються під резервними тепловозами. Це може генерувати незначні затримки, але жоден рейс не скасовано.

Читайте також: Через удар РФ по Запоріжжю пошкоджено залізничний вокзал, - "УЗ"

Російська атака по Запоріжжю 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі. За якийсь час в ОВА повідомили, що жінку дістали з-під завалів, її госпіталізували.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані. 

Згодом у МВС повідомили, що у місті завершено пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ворожих КАБів. За даними правоохоронців, внаслідок російських авіаударів 14 людей дістали поранення.

Дивіться також: Удар РФ по Запоріжжю: завершено пошуково-рятувальні роботи. ФОТО

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Запоріжжя (2285) потяг (1973) Укрзалізниця (6865)


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Вважаю в Запоріжжі вже неможливо нормально жити.
Ховатись там нема куди. Родичі сидять по ночах біля стіни, що вже буде. А літає там щодня. Війна у повітрі.
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29.09.2024 17:45 Відповісти
 
 