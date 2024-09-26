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Возведение фортификаций в Николаевской области выполнено на 100%. Объекты передали на баланс ОВА, - Шмыгаль

Шмигаль на засіданні у Миколаївській області

Работы по возведению фортификаций в Николаевской области выполнены на 100%.

Об этом рассказал глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль на выездном заседании правительства в Николаевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал премьер, в 2024 году Кабмин направил Николаевской области более 3,2 млрд грн на восстановление, функционирование критической, образовательной, медицинской инфраструктуры и на строительство оборонительных рубежей.

"Непосредственно на возведение фортификационных сооружений правительство направило региону 567 млн грн. Сейчас работы выполнены на 100%, объекты передали на баланс ОВА", - заявил глава правительства.

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Теперь, по словам Шмыгаля, необходимо утвердить порядок и стоимость содержания фортификаций.

Соответствующее поручение о разработке проекта правительственного постановления ранее было дано Министерству обороны.

Напомним, в конце июля Шмыгаль отчитывался, что в Херсонской области процесс строительства фортификаций завершен на 97%.

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Автор: 

Николаевская область (2131) строительство (1997) Шмыгаль Денис (2705) фортификации (118)


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Топ комментарии
+3
Цій владі немає довіри, шо сказав шмигаль чі зеленський то як на заборі написано, тіки і вміють потужно красти та потужно брехати
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26.09.2024 20:00
+2
ну, добре. повіримо, що зроблено.
але чому ова?
фортифікації для ова будували, чи для військових?
хто приймав роботу, чиновник з ова, чи бойовий офіцер?
або, типу, кацапи вже не дійдуть до миколаєва, то можна всяку дічь творити і бабло тиряти, не соромлячись?
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26.09.2024 20:05
+2
Десь таке було, десь таке чули... Вовчанськ, Липці... Але зараз канєшно віримо, канєшно пан не *******
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26.09.2024 20:05
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сподіваюсь не доведеться випробовувати їх якість та тактичну грамотність встановлення. Щоб не було як з тими що на харківщині Сінєгубов зврдив...про ціну я навіть не кажу...
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26.09.2024 19:33 Ответить
ОВА- це люди Єрмакохолдингу Асоціація органівтмісцевого самоуправління "з президентом ЄРМАКОМ. Тобто як пздили бюджет на фортифікації так й прийматимуть... Ще недавно Умеров клявся , що там не Кирюшка Тимошенко керує. А коли брав - казав саме на це й поставили йоому цього помічника з опозажОПУборделю
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26.09.2024 20:17 Ответить
Ну так де ЗВІТИ-ЧЕКИ-ЕКСПЕРТНІ-ОЦІНКИ ?!
Чи ми "тут всі джентльмени (лохи), що вірять на слово"?
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26.09.2024 19:35 Ответить
Цій владі немає довіри, шо сказав шмигаль чі зеленський то як на заборі написано, тіки і вміють потужно красти та потужно брехати
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26.09.2024 20:00 Ответить
шмигаль. "говорящая фамилія" шмигне коли накрадиться як і резніков
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26.09.2024 20:05 Ответить
ну, добре. повіримо, що зроблено.
але чому ова?
фортифікації для ова будували, чи для військових?
хто приймав роботу, чиновник з ова, чи бойовий офіцер?
або, типу, кацапи вже не дійдуть до миколаєва, то можна всяку дічь творити і бабло тиряти, не соромлячись?
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26.09.2024 20:05 Ответить
Десь таке було, десь таке чули... Вовчанськ, Липці... Але зараз канєшно віримо, канєшно пан не *******
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26.09.2024 20:05 Ответить
Так що вже можна бригади правоохоронців направляти у гості до ключових фігуранті будівництва тих фортифікацій?
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26.09.2024 20:42 Ответить
.... головне ,щоб не збрехали і не вкрали гроші.
Може порекомендувати високим чиновникам провести кілька ночей у цих спорудах, бо ж, всяке буває ?
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26.09.2024 20:52 Ответить
Ой! Такі самі фортифікації як під Харьковим ?!
Я вже нічому не вірю. Бо вже стільки чув від цієї влади, що якби воно було виконано, то Уа була би попереду Америки.
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26.09.2024 21:33 Ответить
Якщо "зелені" рапортують про освоєння кошторису на виконання робіт на 100%, то обєм реально виконаної роботи ділити треба на 10. Все одно це вже "досягнення" - хоть щось...
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26.09.2024 22:37 Ответить
Навіть, якщо роботи виконані якісно і під контролем грамотних військових, НАХІБА ці фортифікації на Миколаївщині? Невже саме там вони терміново були потрібні? Далі де, навкруги Чернівців чи Тернополя гроші закопувати будуть? Мерзота.
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26.09.2024 22:52 Ответить
Йшов шостий рік "великого будівництва країни мрій зешобли
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27.09.2024 05:47 Ответить
 
 