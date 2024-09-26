Возведение фортификаций в Николаевской области выполнено на 100%. Объекты передали на баланс ОВА, - Шмыгаль
Работы по возведению фортификаций в Николаевской области выполнены на 100%.
Об этом рассказал глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль на выездном заседании правительства в Николаевской области, сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказал премьер, в 2024 году Кабмин направил Николаевской области более 3,2 млрд грн на восстановление, функционирование критической, образовательной, медицинской инфраструктуры и на строительство оборонительных рубежей.
"Непосредственно на возведение фортификационных сооружений правительство направило региону 567 млн грн. Сейчас работы выполнены на 100%, объекты передали на баланс ОВА", - заявил глава правительства.
Теперь, по словам Шмыгаля, необходимо утвердить порядок и стоимость содержания фортификаций.
Соответствующее поручение о разработке проекта правительственного постановления ранее было дано Министерству обороны.
Напомним, в конце июля Шмыгаль отчитывался, что в Херсонской области процесс строительства фортификаций завершен на 97%.
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Чи ми "тут всі джентльмени (лохи), що вірять на слово"?
але чому ова?
фортифікації для ова будували, чи для військових?
хто приймав роботу, чиновник з ова, чи бойовий офіцер?
або, типу, кацапи вже не дійдуть до миколаєва, то можна всяку дічь творити і бабло тиряти, не соромлячись?
Може порекомендувати високим чиновникам провести кілька ночей у цих спорудах, бо ж, всяке буває ?
Я вже нічому не вірю. Бо вже стільки чув від цієї влади, що якби воно було виконано, то Уа була би попереду Америки.