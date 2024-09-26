Возведение фортификаций в Николаевской области выполнено на 100%. Объекты передали на баланс ОВА, - Шмыгаль

Работы по возведению фортификаций в Николаевской области выполнены на 100%.

Об этом рассказал глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль на выездном заседании правительства в Николаевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал премьер, в 2024 году Кабмин направил Николаевской области более 3,2 млрд грн на восстановление, функционирование критической, образовательной, медицинской инфраструктуры и на строительство оборонительных рубежей.

"Непосредственно на возведение фортификационных сооружений правительство направило региону 567 млн грн. Сейчас работы выполнены на 100%, объекты передали на баланс ОВА", - заявил глава правительства.

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Теперь, по словам Шмыгаля, необходимо утвердить порядок и стоимость содержания фортификаций.

Соответствующее поручение о разработке проекта правительственного постановления ранее было дано Министерству обороны.

Напомним, в конце июля Шмыгаль отчитывался, что в Херсонской области процесс строительства фортификаций завершен на 97%.

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