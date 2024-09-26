Зведення фортифікацій на Миколаївщині виконано на 100%. Об’єкти передали на баланс ОВА, - Шмигаль
Роботи зі зведення фортифікацій у Миколаївській області виконано на 100%.
Про це розповів очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль на виїзному засіданні уряду в Миколаївській області, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як розповів прем'єр, у 2024 році Кабмін спрямував Миколаївській області понад 3,2 млрд грн на відновлення, функціонування критичної, освітньої, медичної інфраструктури та на будівництво оборонних рубежів.
"Безпосередньо на зведення фортифікаційних споруд уряд спрямував регіону 567 млн грн. Наразі роботи виконані на 100%, об’єкти передали на баланс ОВА", - заявив глава уряду.
Тепер, за словами Шмигаля, необхідно затвердити порядок та вартість утримання фортифікацій.
Відповідне доручення про розробку проєкту урядової постанови раніше було надане Міністерству оборони.
Нагадаємо наприкінці липня Шмигаль звітував, що у Херсонській області процес будівництва фортифікацій завершено на 97%.
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Чи ми "тут всі джентльмени (лохи), що вірять на слово"?
але чому ова?
фортифікації для ова будували, чи для військових?
хто приймав роботу, чиновник з ова, чи бойовий офіцер?
або, типу, кацапи вже не дійдуть до миколаєва, то можна всяку дічь творити і бабло тиряти, не соромлячись?
Може порекомендувати високим чиновникам провести кілька ночей у цих спорудах, бо ж, всяке буває ?
Я вже нічому не вірю. Бо вже стільки чув від цієї влади, що якби воно було виконано, то Уа була би попереду Америки.