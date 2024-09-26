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Зведення фортифікацій на Миколаївщині виконано на 100%. Об’єкти передали на баланс ОВА, - Шмигаль

Шмигаль на засіданні у Миколаївській області

Роботи зі зведення фортифікацій у Миколаївській області виконано на 100%.

Про це розповів очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль на виїзному засіданні уряду в Миколаївській області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів прем'єр, у 2024 році Кабмін спрямував Миколаївській області понад 3,2 млрд грн на відновлення, функціонування критичної, освітньої, медичної інфраструктури та на будівництво оборонних рубежів.

"Безпосередньо на зведення фортифікаційних споруд уряд спрямував регіону 567 млн грн. Наразі роботи виконані на 100%, об’єкти передали на баланс ОВА", - заявив глава уряду.

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Тепер, за словами Шмигаля, необхідно затвердити порядок та вартість утримання фортифікацій.

Відповідне доручення про розробку проєкту урядової постанови раніше було надане Міністерству оборони.

Нагадаємо наприкінці липня Шмигаль звітував, що у Херсонській області процес будівництва фортифікацій завершено на 97%.

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Автор: 

Миколаївська область (2280) будівництво (3021) Шмигаль Денис (4602) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+3
Цій владі немає довіри, шо сказав шмигаль чі зеленський то як на заборі написано, тіки і вміють потужно красти та потужно брехати
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26.09.2024 20:00
+2
ну, добре. повіримо, що зроблено.
але чому ова?
фортифікації для ова будували, чи для військових?
хто приймав роботу, чиновник з ова, чи бойовий офіцер?
або, типу, кацапи вже не дійдуть до миколаєва, то можна всяку дічь творити і бабло тиряти, не соромлячись?
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26.09.2024 20:05
+2
Десь таке було, десь таке чули... Вовчанськ, Липці... Але зараз канєшно віримо, канєшно пан не *******
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26.09.2024 20:05
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сподіваюсь не доведеться випробовувати їх якість та тактичну грамотність встановлення. Щоб не було як з тими що на харківщині Сінєгубов зврдив...про ціну я навіть не кажу...
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26.09.2024 19:33 Відповісти
ОВА- це люди Єрмакохолдингу Асоціація органівтмісцевого самоуправління "з президентом ЄРМАКОМ. Тобто як пздили бюджет на фортифікації так й прийматимуть... Ще недавно Умеров клявся , що там не Кирюшка Тимошенко керує. А коли брав - казав саме на це й поставили йоому цього помічника з опозажОПУборделю
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26.09.2024 20:17 Відповісти
Ну так де ЗВІТИ-ЧЕКИ-ЕКСПЕРТНІ-ОЦІНКИ ?!
Чи ми "тут всі джентльмени (лохи), що вірять на слово"?
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26.09.2024 19:35 Відповісти
Цій владі немає довіри, шо сказав шмигаль чі зеленський то як на заборі написано, тіки і вміють потужно красти та потужно брехати
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26.09.2024 20:00 Відповісти
шмигаль. "говорящая фамилія" шмигне коли накрадиться як і резніков
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26.09.2024 20:05 Відповісти
ну, добре. повіримо, що зроблено.
але чому ова?
фортифікації для ова будували, чи для військових?
хто приймав роботу, чиновник з ова, чи бойовий офіцер?
або, типу, кацапи вже не дійдуть до миколаєва, то можна всяку дічь творити і бабло тиряти, не соромлячись?
показати весь коментар
26.09.2024 20:05 Відповісти
Десь таке було, десь таке чули... Вовчанськ, Липці... Але зараз канєшно віримо, канєшно пан не *******
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26.09.2024 20:05 Відповісти
Так що вже можна бригади правоохоронців направляти у гості до ключових фігуранті будівництва тих фортифікацій?
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26.09.2024 20:42 Відповісти
.... головне ,щоб не збрехали і не вкрали гроші.
Може порекомендувати високим чиновникам провести кілька ночей у цих спорудах, бо ж, всяке буває ?
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26.09.2024 20:52 Відповісти
Ой! Такі самі фортифікації як під Харьковим ?!
Я вже нічому не вірю. Бо вже стільки чув від цієї влади, що якби воно було виконано, то Уа була би попереду Америки.
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26.09.2024 21:33 Відповісти
Якщо "зелені" рапортують про освоєння кошторису на виконання робіт на 100%, то обєм реально виконаної роботи ділити треба на 10. Все одно це вже "досягнення" - хоть щось...
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26.09.2024 22:37 Відповісти
Навіть, якщо роботи виконані якісно і під контролем грамотних військових, НАХІБА ці фортифікації на Миколаївщині? Невже саме там вони терміново були потрібні? Далі де, навкруги Чернівців чи Тернополя гроші закопувати будуть? Мерзота.
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26.09.2024 22:52 Відповісти
Йшов шостий рік "великого будівництва країни мрій зешобли
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27.09.2024 05:47 Відповісти
 
 