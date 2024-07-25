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На Херсонщині процес будівництва фортифікацій завершено на 97%, - Шмигаль. ФОТОрепортаж

У Херсонській області процес будівництва фортифікацій завершено на 97%. Цьогоріч на реалізацію зведення фортифікацій уряд виділив області понад 2 млрд грн.

Про це розповів очільник Кабміну Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

У четвер, 25 липня, Кабінет Міністрів провів виїзне засідання на Херсонщині. Одним із головних питань під час засідання було будівництво фортифікацій.

"За запитом командування Збройних сил постійно будуємо та покращуємо оборонні рубежі. Голова ОВА доповів про роботи в цьому напрямку. На Херсонщині стан виконання будівельних робіт зараз складає 97%", - заявив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що зведення фортифікацій є пріоритетним завданням для кожного керівника прифронтових регіонів. На його реалізацію уряд цьогоріч виділив Херсонській області понад 2 млрд грн.

На Херсонщині процес будівництва фортифікацій завершено на 97%, - Шмигаль

На Херсонщині процес будівництва фортифікацій завершено на 97%, - Шмигаль

На Херсонщині процес будівництва фортифікацій завершено на 97%, - Шмигаль

На Херсонщині процес будівництва фортифікацій завершено на 97%, - Шмигаль

На Херсонщині процес будівництва фортифікацій завершено на 97%, - Шмигаль

На Херсонщині процес будівництва фортифікацій завершено на 97%, - Шмигаль

Читайте також: Шмигаль доручив Міноборони поінформувати Кабмін про фінансування фортифікаційних споруд

Автор: 

Шмигаль Денис (4572) фортифікації (144) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+6
Знову фуфло ? Навіть чомусь Зеленського не ризикнули пофоткать на тлі декорацій, як минулого разу на харківщині та сумщині. Цього разу виставили дурить людей Шмигаля.
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25.07.2024 16:33
+5
СПОЧАТКУ ЧУЄМО ЗАВЕРШЕНО, А ПОТІМ З'ЯСОВУЄТЬСЯ - РОЗПИЛЕНО...
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25.07.2024 16:32
+4
на тій же студії, що і простроченому зе!гундосу знімали?
чи, вже, різних накопали декорацій?
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25.07.2024 16:31
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на тій же студії, що і простроченому зе!гундосу знімали?
чи, вже, різних накопали декорацій?
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25.07.2024 16:31 Відповісти
СПОЧАТКУ ЧУЄМО ЗАВЕРШЕНО, А ПОТІМ З'ЯСОВУЄТЬСЯ - РОЗПИЛЕНО...
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25.07.2024 16:32 Відповісти
Знову фуфло ? Навіть чомусь Зеленського не ризикнули пофоткать на тлі декорацій, як минулого разу на харківщині та сумщині. Цього разу виставили дурить людей Шмигаля.
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25.07.2024 16:33 Відповісти
...по усій лінії фронту,на цьому напрямку?
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25.07.2024 16:33 Відповісти
ПеАр? (Піар). Ну ну... Тльки цей піар не просто вкрадені гроші, а вкрадені життя і не твоє, Шмигло, і не втоїх рідних. 73% схаває... Решта - плакатиме. Коротше - бажаю тобі всього того, але я людина щедра, тому бажаю тобі цього всього втричі-всемеро більше!
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25.07.2024 16:42 Відповісти
Тут в Запорожской наступление намечается... ничего, проверим как дела в Херсонской.
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25.07.2024 16:51 Відповісти
ахъааахаах ****, за 1.5 года даже бетоном пидо*асы не залили ничего, позиции-братская могила будущая.
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25.07.2024 17:01 Відповісти
а де бетон? що це за *****?
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25.07.2024 17:09 Відповісти
Брешет, як зеленський про шашлики
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25.07.2024 17:46 Відповісти
На Херсонщині процес крадівництва на будівництві фортифікацій завершено на 97% ....так правильно
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25.07.2024 18:48 Відповісти
Ви так забрехались!
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25.07.2024 19:38 Відповісти
... 97 % ,геніально.
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25.07.2024 21:14 Відповісти
 
 