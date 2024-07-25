На Херсонщині процес будівництва фортифікацій завершено на 97%, - Шмигаль. ФОТОрепортаж

У Херсонській області процес будівництва фортифікацій завершено на 97%. Цьогоріч на реалізацію зведення фортифікацій уряд виділив області понад 2 млрд грн.

Про це розповів очільник Кабміну Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

У четвер, 25 липня, Кабінет Міністрів провів виїзне засідання на Херсонщині. Одним із головних питань під час засідання було будівництво фортифікацій.

"За запитом командування Збройних сил постійно будуємо та покращуємо оборонні рубежі. Голова ОВА доповів про роботи в цьому напрямку. На Херсонщині стан виконання будівельних робіт зараз складає 97%", - заявив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що зведення фортифікацій є пріоритетним завданням для кожного керівника прифронтових регіонів. На його реалізацію уряд цьогоріч виділив Херсонській області понад 2 млрд грн.

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