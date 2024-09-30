На осенней сессии ПАСЕ в повестке дня будут украинские военные и гражданские пленные

В понедельник, 30 сентября, в Страсбурге начнется осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней будут рассмотрены вопросы относительно лиц, пропавших без вести в результате агрессии РФ - военнопленных и гражданских, находящихся в плену.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко.

Украинская делегация организует также событие на полях сессии на тему "Пытки и смерти украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц в российском плену". На ней прозвучат свидетельства бывших заключенных, в частности заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и Никиты Шастуна, украинского защитника, который пережил теракт в Еленовке.

Во вторник состоится первое тематическое заседание Сети помощи украинским детям. Это также будет первая сессия для Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, который должен выступить перед участниками Ассамблеи.

Свое обращение представит председатель Комитета министров СЕ, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Состоятся дебаты и будет принята резолюция на тему пропаганды и свободы информации в Европе, а также церемония вручения премии имени Вацлава Гавела 2024 года, которой отмечают выдающихся правозащитников со всего мира. На церемонии должен выступить лауреат премии 2022 года Владимир Кара-Мурза, недавно освобожденный из российской тюрьмы.

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