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Новости
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На осенней сессии ПАСЕ в повестке дня будут украинские военные и гражданские пленные

парє

В понедельник, 30 сентября, в Страсбурге начнется осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней будут рассмотрены вопросы относительно лиц, пропавших без вести в результате агрессии РФ - военнопленных и гражданских, находящихся в плену.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко.

Украинская делегация организует также событие на полях сессии на тему "Пытки и смерти украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц в российском плену". На ней прозвучат свидетельства бывших заключенных, в частности заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и Никиты Шастуна, украинского защитника, который пережил теракт в Еленовке.

Во вторник состоится первое тематическое заседание Сети помощи украинским детям. Это также будет первая сессия для Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, который должен выступить перед участниками Ассамблеи.

Свое обращение представит председатель Комитета министров СЕ, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Состоятся дебаты и будет принята резолюция на тему пропаганды и свободы информации в Европе, а также церемония вручения премии имени Вацлава Гавела 2024 года, которой отмечают выдающихся правозащитников со всего мира. На церемонии должен выступить лауреат премии 2022 года Владимир Кара-Мурза, недавно освобожденный из российской тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ приняла резолюцию о долгосрочной поддержке ВПЛ и украинских искателей убежища

Автор: 

ПАСЕ (1667) Украина (44973)


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Цивільні заручники, а не полонені.
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30.09.2024 08:19 Ответить
А Австрія у той час проголосувала за прихильників путіна,ультроправих..та стає поряд з Угорщиною та "братом"Фіцо...
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30.09.2024 08:28 Ответить
а нема бажання, у марії мезенцевой-федоренко, плюнути в рило ліберальному ліберасту владіміру кара мурзе?
аааа...
не можна, бо буржуйські рожеві поні, дуже ******* таких підарів.
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30.09.2024 08:29 Ответить
І що - ця сесія пройде без "найвеличнішого" і "найпотужнішого"? Може хоч відосік чи монолог запише про "потужні досягнення" і передасть?
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30.09.2024 08:34 Ответить
навіть не уявляю, як всіх воротить від цієї зе!нікчеми.
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30.09.2024 08:39 Ответить
Для порівняння не погано б було вмставити полонених москалів....а то в дома вони зовсім іньше говорять
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30.09.2024 08:45 Ответить
І отой ''мурзак'', знову буде розповідати про ''харошіх гусскіх'' а захід на це буде ''слину пускати''
Всі про оте все що витворяють кацапи давно знають. І толку від того? Хтось нехоче (какая разніца), інший боїться (ескалація, червоні лінії) , ще інший вибрав сторону *уйла(бо знає що йому за це ніц не буде). Всі вже визначилися з позицією. А це лише чергова балаканина!
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30.09.2024 09:07 Ответить
 
 