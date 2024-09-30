УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10054 відвідувача онлайн
Новини
862 7

На осінній сесії ПАРЄ на порядку денному будуть українські військові та цивільні полонені

парє

У понеділок, 30 вересня, у Страсбурзі розпочнеться осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. На ній будуть розглянуті питання щодо осіб, що зникли безвісти внаслідок агресії РФ - військовополонених та цивільних, які перебувають у полоні.

Як  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила заступник голови Комітету з питань інтеграції України з ЄС, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко.

Українська делегація організовує також подію на полях сесії на тему "Катування та смерті українських військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб у російському полоні". На ній прозвучать свідчення колишніх в’язнів, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та Микити Шастуна, українського захисника, який пережив теракт в Оленівці.

У вівторок відбудеться перше тематичне засідання Мережі допомоги українським дітям. Це також буде перша сесія для Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, який має виступити перед учасниками Асамблеї.

Своє звернення представить голова Комітету міністрів РЄ, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Відбудуться дебати та буде ухвалена резолюція на тему пропаганди та свободи інформації в Європі, а також церемонія вручення премії імені Вацлава Гавела 2024 року, якою відзначають видатних правозахисників з усього світу. На церемонії має виступити лауреат премії 2022 року Володимир Кара-Мурза, нещодавно звільнений з російської в'язниці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ ухвалила резолюцію про довгострокову підтримку ВПО та українських шукачів притулку

Автор: 

ПАРЄ (848) Україна (5923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цивільні заручники, а не полонені.
показати весь коментар
30.09.2024 08:19 Відповісти
А Австрія у той час проголосувала за прихильників путіна,ультроправих..та стає поряд з Угорщиною та "братом"Фіцо...
показати весь коментар
30.09.2024 08:28 Відповісти
а нема бажання, у марії мезенцевой-федоренко, плюнути в рило ліберальному ліберасту владіміру кара мурзе?
аааа...
не можна, бо буржуйські рожеві поні, дуже ******* таких підарів.
показати весь коментар
30.09.2024 08:29 Відповісти
І що - ця сесія пройде без "найвеличнішого" і "найпотужнішого"? Може хоч відосік чи монолог запише про "потужні досягнення" і передасть?
показати весь коментар
30.09.2024 08:34 Відповісти
навіть не уявляю, як всіх воротить від цієї зе!нікчеми.
показати весь коментар
30.09.2024 08:39 Відповісти
Для порівняння не погано б було вмставити полонених москалів....а то в дома вони зовсім іньше говорять
показати весь коментар
30.09.2024 08:45 Відповісти
І отой ''мурзак'', знову буде розповідати про ''харошіх гусскіх'' а захід на це буде ''слину пускати''
Всі про оте все що витворяють кацапи давно знають. І толку від того? Хтось нехоче (какая разніца), інший боїться (ескалація, червоні лінії) , ще інший вибрав сторону *уйла(бо знає що йому за це ніц не буде). Всі вже визначилися з позицією. А це лише чергова балаканина!
показати весь коментар
30.09.2024 09:07 Відповісти
 
 