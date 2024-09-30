На осінній сесії ПАРЄ на порядку денному будуть українські військові та цивільні полонені

У понеділок, 30 вересня, у Страсбурзі розпочнеться осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. На ній будуть розглянуті питання щодо осіб, що зникли безвісти внаслідок агресії РФ - військовополонених та цивільних, які перебувають у полоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила заступник голови Комітету з питань інтеграції України з ЄС, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко.

Українська делегація організовує також подію на полях сесії на тему "Катування та смерті українських військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб у російському полоні". На ній прозвучать свідчення колишніх в’язнів, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та Микити Шастуна, українського захисника, який пережив теракт в Оленівці.

У вівторок відбудеться перше тематичне засідання Мережі допомоги українським дітям. Це також буде перша сесія для Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, який має виступити перед учасниками Асамблеї.

Своє звернення представить голова Комітету міністрів РЄ, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Відбудуться дебати та буде ухвалена резолюція на тему пропаганди та свободи інформації в Європі, а також церемонія вручення премії імені Вацлава Гавела 2024 року, якою відзначають видатних правозахисників з усього світу. На церемонії має виступити лауреат премії 2022 року Володимир Кара-Мурза, нещодавно звільнений з російської в'язниці.

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