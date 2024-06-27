ПАРЄ ухвалила резолюцію про довгострокову підтримку ВПО та українських шукачів притулку

Сьогодні, 27 червня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про довготривалу підтримку шукачів притулку і внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції, про це йдеться на сайті організації.

Зазначається, що відповідний документ підтримали 56 делегатів ПАРЄ.

Асамблея запропонувала низку заходів для підтримки ВПО в Україні. Зокрема, оперативне надання достатньої гуманітарної допомоги з особливим фокусом на потребах внутрішньо переміщених сімей та дітей.

Програми підтримки внутрішніх переселенців також мають включати фінансову допомогу для полегшення доступу до соціального житла і кредитування на реконструкцію приватного житла, зокрема фінансову підтримку у вигляді мікрофінансової або кредитної лінії під низькі відсотки.

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Своєю чергою для українських шукачів притулку, які користуються тимчасовим захистом у Європі, держави-члени ЄС мають надати право на проживання та захист.



Крім того, у документі наголошується на необхідності посилення співпраці між різними сторонами для сприяння поверненню українських громадян, зокрема дітей, які були депортовані або примусово переміщені на територію РФ та Білорусі.

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Нагадаємо, наперердодні ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурної спадщини та ідентичності.