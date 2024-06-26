ПАРЄ визнала геноцидний намір РФ у знищенні української культурної спадщини та ідентичності

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурної спадщини та ідентичності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Моя резолюція "Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру" прийнята Парламентською Асамблеєю Ради Європи – 103 голоси за!" - зазначила Кравчук.

Про що йдетья в Резолюції

Як зазначається, документ містить безпрецедентні положення щодо підтримки української культури та збереження української ідентичності.

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Резолюція засуджує систематичну державну політику русифікації, що здійснюється РФ із 2014 року на окупованих територіях України, включно із запереченням української культурної ідентичності, мови, літератури та історії. За час агресії було зруйновано або пошкоджено понад тисячу об'єктів культурної спадщини України.

Чітко закріплено, що навмисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є воєнними злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську національну ідентичність.

Кравчук повідомила, що також вдалося ухвалити важливу правку щодо утисків корінних народів РФ.

"Агресор проводить політику русифікації щодо численних корінних народів країни також поступово стираючи їхню культурну ідентичність та позбавляючи їх історичної пам'яті", - наголосила вона.

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Резолюція закликає держави-члени:

Ратифікувати конвенції Ради Європи про захист культурної спадщини;

Посилити санкції за свавільні військові руйнування, не виправдані "нагальною військовою необхідністю";

Розширити сферу свого правового регулювання, включивши до неї порушення проти культурної спадщини, зокрема культурні чистки;

Передбачати повне відшкодування на основі міжнародного права, зокрема шляхом реституції, компенсації, реабілітації, сатисфакції та гарантій неповторення руйнувань;

Зміцнювати здатність боротися з незаконним обігом культурних цінностей, зокрема шляхом санкцій проти всіх, хто здійснює або сприяє незаконному переміщенню артефактів чи торгівлі ними, проводить або організовує незаконні розкопки чи використовує артефакти у власних цілях (виставки, аукціони, наукові публікації), а також забезпечити притягнення до відповідальності органів влади та причетних до них державних установ, відповідальних за ці дії;

Розвивати підготовку військовослужбовців, поліцейських, митників та працівників системи правосуддя, з метою сприяння запобіганню, розслідуванню та кримінальному переслідуванню порушень щодо культурної спадщини;

Підвищувати обізнаність про те, як пропаганда, імперські та неоімперські практики, зокрема ідеологія "русского мира", можуть створювати підґрунтя для порушень міжнародного права, в тому числі проти культурної спадщини;

Підвищувати обізнаність про цілеспрямовану індоктринацію та мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях з боку РФ.

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Окрім того, держави-члени організації допомагатимуть Україні:

збирати, фіксувати, документувати та зберігати докази злочинів, скоєних РФ проти матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні, в тому числі з метою оцінки збитків та отримання репарацій;

сприяти оцифруванню об'єктів культурної спадщини та власності;

розбудовувати інституційну спроможність для забезпечення найкращого використання фінансування, покращення управління спадщиною та здійснення реконструкції;

розробляти проєкти для культурної спадщини, підтримки культурної життєздатності та культурних обмінів, надаючи підтримку та ресурси художникам, письменникам, музикантам та іншим професіоналам у сфері культури, а також фінансуючи ініціативи, гранти та програми резиденцій!

"Це важливий фундамент для того, аби відповідальність для Росії за зазіхання на нашу ідентичність настала. Вже розпочинаємо роботу над імплементацією!" - додала Кравчук.