РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11646 посетителей онлайн
Новости
1 559 6

ПАСЕ признала геноцидное намерение РФ в уничтожении украинского культурного наследия и идентичности

Парламентська асамблея Ради Європи

Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидное намерение России в уничтожении украинского культурного наследия и идентичности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Моя резолюция "Противодействие стиранию культурной идентичности во время войны и мира" принята Парламентской Ассамблеей Совета Европы - 103 голоса "за"!" - отметила Кравчук.

О чем идет речь в Резолюции

Как отмечается, документ содержит беспрецедентные положения по поддержке украинской культуры и сохранения украинской идентичности.

Читайте также: Комитет культуры ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности элементом российской политики геноцида

Резолюция осуждает систематическую государственную политику русификации, осуществляемую РФ с 2014 года на оккупированных территориях Украины, включая отрицание украинской культурной идентичности, языка, литературы и истории. За время агрессии было разрушено или повреждено более тысячи объектов культурного наследия Украины.

Четко закреплено, что умышленное уничтожение культурного наследия и стирание культурной идентичности в Украине являются военными преступлениями, преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую национальную идентичность.

Кравчук сообщила, что также удалось принять важную правку относительно притеснений коренных народов РФ.

"Агрессор проводит политику русификации в отношении многочисленных коренных народов страны, также постепенно стирая их культурную идентичность и лишая их исторической памяти", - подчеркнула она.

Читайте также: Глава команды МУС в Украине сказала, что нужно для признания геноцида: "Должно быть шесть конкретных действий"

Резолюция призывает государства-члены:

  • Ратифицировать конвенции Совета Европы о защите культурного наследия;
  • Усилить санкции за своевольные военные разрушения, не оправданные "насущной военной необходимостью";
  • Расширить сферу своего правового регулирования, включив в нее нарушения против культурного наследия, в частности культурные чистки;
  • Предусматривать полное возмещение на основе международного права, в частности путем реституции, компенсации, реабилитации, сатисфакции и гарантий неповторения разрушений;
  • Укреплять способность бороться с незаконным оборотом культурных ценностей, в частности путем санкций против всех, кто осуществляет или способствует незаконному перемещению артефактов или торговли ими, проводит или организует незаконные раскопки или использует артефакты в собственных целях (выставки, аукционы, научные публикации), а также обеспечить привлечение к ответственности органов власти и причастных к ним государственных учреждений, ответственных за эти действия;
  • Развивать подготовку военнослужащих, полицейских, таможенников и работников системы правосудия, с целью содействия предотвращению, расследованию и уголовному преследованию нарушений в отношении культурного наследия;
  • Повышать осведомленность о том, как пропаганда, имперские и неоимперские практики, в частности идеология "русского мира", могут создавать почву для нарушений международного права, в том числе против культурного наследия;
  • Повышать осведомленность о целенаправленной индоктринации и милитаризации украинских детей на оккупированных территориях со стороны РФ.

Читайте также: Зло геноцида изменило идеологическое прикрытие, но не изменило сущности и мишеней, - Зеленский в 80-ю годовщину депортации крымских татар

Кроме того, государства-члены организации будут помогать Украине:

  • собирать, фиксировать, документировать и хранить доказательства преступлений, совершенных РФ против материального и нематериального культурного наследия в Украине, в том числе с целью оценки ущерба и получения репараций;
  • способствовать оцифровке объектов культурного наследия и собственности;
  • развивать институциональную способность для обеспечения наилучшего использования финансирования, улучшения управления наследием и осуществления реконструкции;
  • разрабатывать проекты для культурного наследия, поддержки культурной жизнеспособности и культурных обменов, оказывая поддержку и ресурсы художникам, писателям, музыкантам и другим профессионалам в сфере культуры, а также финансируя инициативы, гранты и программы резиденций.

"Это важный фундамент для того, чтобы ответственность для России за посягательство на нашу идентичность наступила. Уже начинаем работу над имплементацией!" - добавила Кравчук.

Автор: 

геноцид (416) культура (843) ПАСЕ (1667) Кравчук Евгения (368)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему намерение? Это идеология и практические действия России.
показать весь комментарий
26.06.2024 19:43 Ответить
Русские официально переняли эстафету фашистской нации у немцев, с чем их можно и поздравить.
показать весь комментарий
26.06.2024 19:50 Ответить
Російський проект - це анти Україна.
показать весь комментарий
26.06.2024 20:05 Ответить
Не треба плутати культурну ідентичність з українським націоналізмом, і тоді усе буде добре!
показать весь комментарий
26.06.2024 20:43 Ответить
Гугл - Украї́нський націоналі́зм - політична ідеологія, а також громадсько-політичний рух, що ставить на меті створення і розвиток української національної держави та/або захист національної самобутності. Націоналізм вимагає в першу чергу національної самосвідомості, усвідомлення національної спільності групи людей.
показать весь комментарий
26.06.2024 20:45 Ответить
буде добре, коли визнають росію державою фашизму, якою вона зараз є, а все інше - то дрібниці
показать весь комментарий
27.06.2024 01:13 Ответить
 
 