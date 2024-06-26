ПАСЕ признала геноцидное намерение РФ в уничтожении украинского культурного наследия и идентичности

Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидное намерение России в уничтожении украинского культурного наследия и идентичности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Моя резолюция "Противодействие стиранию культурной идентичности во время войны и мира" принята Парламентской Ассамблеей Совета Европы - 103 голоса "за"!" - отметила Кравчук.

О чем идет речь в Резолюции

Как отмечается, документ содержит беспрецедентные положения по поддержке украинской культуры и сохранения украинской идентичности.

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Резолюция осуждает систематическую государственную политику русификации, осуществляемую РФ с 2014 года на оккупированных территориях Украины, включая отрицание украинской культурной идентичности, языка, литературы и истории. За время агрессии было разрушено или повреждено более тысячи объектов культурного наследия Украины.

Четко закреплено, что умышленное уничтожение культурного наследия и стирание культурной идентичности в Украине являются военными преступлениями, преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую национальную идентичность.

Кравчук сообщила, что также удалось принять важную правку относительно притеснений коренных народов РФ.

"Агрессор проводит политику русификации в отношении многочисленных коренных народов страны, также постепенно стирая их культурную идентичность и лишая их исторической памяти", - подчеркнула она.

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Резолюция призывает государства-члены:

Ратифицировать конвенции Совета Европы о защите культурного наследия;

Усилить санкции за своевольные военные разрушения, не оправданные "насущной военной необходимостью";

Расширить сферу своего правового регулирования, включив в нее нарушения против культурного наследия, в частности культурные чистки;

Предусматривать полное возмещение на основе международного права, в частности путем реституции, компенсации, реабилитации, сатисфакции и гарантий неповторения разрушений;

Укреплять способность бороться с незаконным оборотом культурных ценностей, в частности путем санкций против всех, кто осуществляет или способствует незаконному перемещению артефактов или торговли ими, проводит или организует незаконные раскопки или использует артефакты в собственных целях (выставки, аукционы, научные публикации), а также обеспечить привлечение к ответственности органов власти и причастных к ним государственных учреждений, ответственных за эти действия;

Развивать подготовку военнослужащих, полицейских, таможенников и работников системы правосудия, с целью содействия предотвращению, расследованию и уголовному преследованию нарушений в отношении культурного наследия;

Повышать осведомленность о том, как пропаганда, имперские и неоимперские практики, в частности идеология "русского мира", могут создавать почву для нарушений международного права, в том числе против культурного наследия;

Повышать осведомленность о целенаправленной индоктринации и милитаризации украинских детей на оккупированных территориях со стороны РФ.

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Кроме того, государства-члены организации будут помогать Украине:

собирать, фиксировать, документировать и хранить доказательства преступлений, совершенных РФ против материального и нематериального культурного наследия в Украине, в том числе с целью оценки ущерба и получения репараций;

способствовать оцифровке объектов культурного наследия и собственности;

развивать институциональную способность для обеспечения наилучшего использования финансирования, улучшения управления наследием и осуществления реконструкции;

разрабатывать проекты для культурного наследия, поддержки культурной жизнеспособности и культурных обменов, оказывая поддержку и ресурсы художникам, писателям, музыкантам и другим профессионалам в сфере культуры, а также финансируя инициативы, гранты и программы резиденций.

"Это важный фундамент для того, чтобы ответственность для России за посягательство на нашу идентичность наступила. Уже начинаем работу над имплементацией!" - добавила Кравчук.