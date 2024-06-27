ПАСЕ приняла резолюцию о долгосрочной поддержке ВПЛ и украинских искателей убежища

Сегодня, 27 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о долговременной поддержке искателей убежища и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграции, об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что соответствующий документ поддержали 56 делегатов ПАСЕ.

Ассамблея предложила ряд мер для поддержки ВПЛ в Украине. В частности, оперативное предоставление достаточной гуманитарной помощи с особым фокусом на потребностях внутренне перемещенных семей и детей.

Программы поддержки внутренних переселенцев также должны включать финансовую помощь для облегчения доступа к социальному жилью и кредитование на реконструкцию частного жилья, в частности финансовую поддержку в виде микрофинансовой или кредитной линии под низкие проценты.

Также читайте: В Украине насчитали 4,6 миллиона переселенцев, выплаты от государства получает лишь треть

В свою очередь для украинских искателей убежища, которые пользуются временной защитой в Европе, государства-члены ЕС должны предоставить право на проживание и защиту.



Кроме того, в документе отмечается необходимость усиления сотрудничества между различными сторонами для содействия возвращению украинских граждан, в частности детей, которые были депортированы или принудительно перемещены на территорию РФ и Беларуси.

Также читайте: В ПАСЕ поддержали выплаты украинским беженцам для возвращения домой после войны

Напомним, накануне ПАСЕ признала геноцидное намерение России в уничтожении украинского культурного наследия и идентичности.