В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с севера (обновлено)

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях где объявлена воздушная тревога!" - предупреждают в Воздушных силах.

22:44 отбой угрозы. Тревога продолжалась 28 минут.

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