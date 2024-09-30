В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с севера (обновлено)
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях где объявлена воздушная тревога!" - предупреждают в Воздушных силах.
22:44 отбой угрозы. Тревога продолжалась 28 минут.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль