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Новини Війна
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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривога через загрозу балістики з півночі (оновлено)

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривога через загрозу застосування ворогом балістичної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

тривога

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу!", - попереджають у Повітряних силах.

22:44 відбій загрози. Тривога тривала 28 хвилин.

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Автор: 

Повітряні сили (2680) повітряна тривога (924)


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