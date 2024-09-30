У Києві та низці областей оголошували повітряну тривога через загрозу балістики з півночі (оновлено)
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривога через загрозу застосування ворогом балістичної зброї.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу!", - попереджають у Повітряних силах.
22:44 відбій загрози. Тривога тривала 28 хвилин.
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