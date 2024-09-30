У Києві та низці регіонів була тривога. Повітряні сили інформували про загрозу для Кропивницького (оновлено)
Зранку 30 вересня 2024 року у Києві та низці регіонів була повітряна тривога через загрозу балістики. Наразі оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 8.54 карта тривог така:
За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння з Криму.
"Кропивницький - в укриття!", - інформували Повітряні сили.
Наразі актуальна карта тривог така:
За даними Повітряних сил, вночі було знищено одну ракету та 67 із 73 "Шахедів", ще 3 - локаційно втрачені.
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