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У Києві та низці регіонів була тривога. Повітряні сили інформували про загрозу для Кропивницького (оновлено)

Зранку 30 вересня 2024 року у Києві та низці регіонів була повітряна тривога через загрозу балістики. Наразі оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 8.54 карта тривог така:

повітряна тривога

Також читайте: По всій Україні оголошували повітряну тривогу, ворог атакував "Кинджалами" Старокостянтинів, - Повітряні сили (оновлено)

За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

"Кропивницький - в укриття!", - інформували Повітряні сили.

Наразі актуальна карта тривог така:

відбій тривоги

За даними Повітряних сил, вночі було знищено одну ракету та 67 із 73 "Шахедів", ще 3 - локаційно втрачені.

Автор: 

Кропивницький (346) Повітряні сили (2680) повітряна тривога (924)


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