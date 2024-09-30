У Києві та низці регіонів була тривога. Повітряні сили інформували про загрозу для Кропивницького (оновлено)

Зранку 30 вересня 2024 року у Києві та низці регіонів була повітряна тривога через загрозу балістики. Наразі оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 8.54 карта тривог така:

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За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

"Кропивницький - в укриття!", - інформували Повітряні сили.

Наразі актуальна карта тривог така:

За даними Повітряних сил, вночі було знищено одну ракету та 67 із 73 "Шахедів", ще 3 - локаційно втрачені.