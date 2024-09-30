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В Киеве и ряде регионов была тревога. Воздушные силы информировали об угрозе для Кропивницкого (обновлено)

Повітряна тривога

Утром 30 сентября 2024 г. в Киеве и ряде регионов была воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 8.54 аткуальная карта тревог такова:

повітряна тривога

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По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

"Кропивницкий - в укрытие!" - информировали Воздушные силы.

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

відбій тривоги

По данным Воздушных сил, ночью была уничтожена одна ракета и 67 из 73 "Шахедов", еще 3 - локально потеряны.

Автор: 

Кропивницький (543) Воздушные силы (2339) воздушная тревога (795)


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