В Киеве и ряде регионов была тревога. Воздушные силы информировали об угрозе для Кропивницкого (обновлено)
Утром 30 сентября 2024 г. в Киеве и ряде регионов была воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В настоящее время объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 8.54 аткуальная карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения из Крыма.
"Кропивницкий - в укрытие!" - информировали Воздушные силы.
В настоящее время актуальная карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, ночью была уничтожена одна ракета и 67 из 73 "Шахедов", еще 3 - локально потеряны.
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